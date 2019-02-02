UA это класс. Всегда с удовольствием читаю его посты с ценной информацией приправленные ироничным юмором ))
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:32
UA это класс. Всегда с удовольствием читаю его посты с ценной информацией приправленные ироничным юмором ))
Живите своим умом!
Додано: Нед 03 лют, 2019 21:33
Додано: Нед 03 лют, 2019 21:40
Додано: Нед 03 лют, 2019 21:41
В моем доме в соседнем подъезде был этот цирк.
В первый же день к ним пришли гости на новоселье, праздничный стол был с наркотой.
В итоге один из гостей вышел из дома и 2 часа звал своего соплеменника. Соседи в него кидали из окон все что угодно, но он был обдолбаный в хлам.
Потом он сел в старую шестерку , что удивительно, с киевскими номерами, и еще два часа газовал. Видно ему было холодно, правда дело было в июле.
Утром машины уже не было. Когда я днем пришел домой, эта машина уже была в хлам разбита в заборе.
Соплеменники все разбежались, машину охраняла полиция.
Вот так прошло у них новоселье.
С квартиры я так понял их поперли на следующий день.
Живите своим умом!
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