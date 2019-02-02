Додано: Нед 03 лют, 2019 21:41

UA написав: Vlad442 написав: UA написав: Всё проще. Всё проще.

Логическая нестыковка. Не проще ли им снять уже ушатанную квартиру дешевле, чем искать именно со свежим ремонтом и ее ушатывать до дешевого уровня? Логическая нестыковка. Не проще ли им снять уже ушатанную квартиру дешевле, чем искать именно со свежим ремонтом и ее ушатывать до дешевого уровня?

Водить в уже ушатаную квартиру бл...дей и корешей?

Вы просто не с Сев. Кавказа потому у вас нестыковка Водить в уже ушатаную квартиру бл...дей и корешей?Вы просто не с Сев. Кавказа потому у вас нестыковка

В моем доме в соседнем подъезде был этот цирк.В первый же день к ним пришли гости на новоселье, праздничный стол был с наркотой.В итоге один из гостей вышел из дома и 2 часа звал своего соплеменника. Соседи в него кидали из окон все что угодно, но он был обдолбаный в хлам.Потом он сел в старую шестерку , что удивительно, с киевскими номерами, и еще два часа газовал. Видно ему было холодно, правда дело было в июле.Утром машины уже не было. Когда я днем пришел домой, эта машина уже была в хлам разбита в заборе.Соплеменники все разбежались, машину охраняла полиция.Вот так прошло у них новоселье.С квартиры я так понял их поперли на следующий день.