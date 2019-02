Додано: Пон 04 лют, 2019 11:40

UA написав: Лет 15 назад, упоминание, что Китай скоро будет реальным конкурентом США, приводило к длительным подколкам и смеху. Кеды китайские вспоминали. Кроссовки Абибас и магнитофоны Кавасоник...

Их сегодняшняя молодежь, сильно отличается от китайских базарных торговцев, с которыми мы привычно ассоциируем китайцев.

ПС. Проводил китайцам экскурсию Киевом. Захотели посмотреть зоопарк. Ходят смотрят зверушек. Так, этого я ел. Этот вкусный. Этот только копченый вкусный.... Лет 15 назад, упоминание, что Китай скоро будет реальным конкурентом США, приводило к длительным подколкам и смеху. Кеды китайские вспоминали. Кроссовки Абибас и магнитофоны Кавасоник...Их сегодняшняя молодежь, сильно отличается от китайских базарных торговцев, с которыми мы привычно ассоциируем китайцев.ПС. Проводил китайцам экскурсию Киевом. Захотели посмотреть зоопарк. Ходят смотрят зверушек. Так, этого я ел. Этот вкусный. Этот только копченый вкусный....



китайцы по менталитету - те же кацапы, тока более зашуганные и построенные

а так - то же самое, это родственные по сути народы

племяш, учащийся в кпи, рассказывает шо у них учится много китайцев и шо учатся они откровенно слабо, прогуливают и валяют дурака китайцы по менталитету - те же кацапы, тока более зашуганные и построенныеа так - то же самое, это родственные по сути народыплемяш, учащийся в кпи, рассказывает шо у них учится много китайцев и шо учатся они откровенно слабо, прогуливают и валяют дурака

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.