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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1302130313041305

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 217
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
37
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
40
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:32

  vhata написав:UA хочу громко Вам сказать - ДЯКУЮ )))
насобирала из Ваших постов мешочек ценной информации


UA это класс. Всегда с удовольствием читаю его посты с ценной информацией приправленные ироничным юмором ))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:33

  Vlad442 написав:
  UA написав:Всё проще.

Логическая нестыковка. Не проще ли им снять уже ушатанную квартиру дешевле, чем искать именно со свежим ремонтом и ее ушатывать до дешевого уровня?

Водить в уже ушатаную квартиру бл...дей и корешей?
Вы просто не с Сев. Кавказа потому у вас нестыковка :D
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:40

  vhata написав:
  rjkz написав:Базарные торговцы.
Даже бывшие.
Я потом уже узнал случайно подробности.
опыт был? расскажите )


В ЛС.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:41

  UA написав:
  Vlad442 написав:
  UA написав:Всё проще.

Логическая нестыковка. Не проще ли им снять уже ушатанную квартиру дешевле, чем искать именно со свежим ремонтом и ее ушатывать до дешевого уровня?

Водить в уже ушатаную квартиру бл...дей и корешей?
Вы просто не с Сев. Кавказа потому у вас нестыковка :D


В моем доме в соседнем подъезде был этот цирк.

В первый же день к ним пришли гости на новоселье, праздничный стол был с наркотой.
В итоге один из гостей вышел из дома и 2 часа звал своего соплеменника. Соседи в него кидали из окон все что угодно, но он был обдолбаный в хлам.
Потом он сел в старую шестерку , что удивительно, с киевскими номерами, и еще два часа газовал. Видно ему было холодно, правда дело было в июле.

Утром машины уже не было. Когда я днем пришел домой, эта машина уже была в хлам разбита в заборе.
Соплеменники все разбежались, машину охраняла полиция.

Вот так прошло у них новоселье.

С квартиры я так понял их поперли на следующий день.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:43

vhata Добрый вечер. Лет десять назад некоторое время сдавала квартиру китайцу.Это была сдача своей квартиры, я почти ничего про это не знала, просто деньги были нужны. Изначально квартиру смотрел украинский парень, а по ходу уже выяснилось что он работает в фирме где его босс решил учить какое то боевое искусство (не помню что именно), а так как времени у него очень мало, то он выписал себе персонального тренера с Китая и поселил в Киеве, чтобы в любой момент когда ему хоть среди ночи захочется занятие- ему лично тренер проведет. Ну что - из проблем - в договоре было что живет он один и без животных. По факту подселилась сначала его девушка, а потом они взяли кота. При этом когда я пару раз приезжала за деньгами - они прятали кота в шкаф и девушка срочно начинала играть на пианино которое они кстати тоже привезли. Ну и понятно - на мои претензии китаец тут же переставал понимать русскую речь "твоя моя не понимайт". Из проблем -
1. после его девушки было такое огромное количество волос в квартире :shock: .
2. кухню провоняли какой-то неимоверно мерзкой едой, что-то такое жарили что ооооочень долго запах выветривался.
3. когда между моей и верхней квартирой потекла батарея зимой - я узнала об этом от соседей снизу. То есть у этого чела ТРИ дня подтекала батарея, он видел что там мокро и ничего мне не соизволил сказать.
Да, мне повезло что подо мной соседи такие, что их ремонт только напалмом выжечь и то лучше станет, а могла бы и на деньги попасть. Вот такой был опыт.
sandrohurov
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:36

В сравнении с 2018 годом аренда жилья в Киеве подешевела на 10%.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media. По данным риэлтеров, если летом однокомнатные квартиры на Оболони сдавались в среднем по 9 тыс. грн, то теперь – уже по 8 тыс. Ставки аренды зависят, в первую очередь, от района, близости метро и удобства транспортной развязки. Во вторую – от качества самого жилья. В целом старый фонд сдается на 15-20% дешевле новостроя. Дороже всего арендовать квартиры в центре Киева. За «однушку» придется выложить 9-11 тыс., за «двушку» – 12-16 тыс., а за «трешку» – уже 15-19 тыс. В самых отдаленных районах города вроде Борщаговки и Троещины аренда стоит в 1,5 раза дешевле. Скромную «однушку» можно найти и за 5 тыс. грн, «двушку» – за 8 тыс.

http://hronika.info/obwestvo/394988-v-k ... hilya.html
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:23

  sandrohurov написав:vhata Добрый вечер. Лет десять назад некоторое время сдавала квартиру китайцу.Это была сдача своей квартиры, я почти ничего про это не знала, просто деньги были нужны. Изначально квартиру смотрел украинский парень, а по ходу уже выяснилось что он работает в фирме где его босс решил учить какое то боевое искусство (не помню что именно), а так как времени у него очень мало, то он выписал себе персонального тренера с Китая и поселил в Киеве, чтобы в любой момент когда ему хоть среди ночи захочется занятие- ему лично тренер проведет. Ну что - из проблем - в договоре было что живет он один и без животных. По факту подселилась сначала его девушка, а потом они взяли кота. При этом когда я пару раз приезжала за деньгами - они прятали кота в шкаф и девушка срочно начинала играть на пианино которое они кстати тоже привезли. Ну и понятно - на мои претензии китаец тут же переставал понимать русскую речь "твоя моя не понимайт". Из проблем -
1. после его девушки было такое огромное количество волос в квартире :shock: .
2. кухню провоняли какой-то неимоверно мерзкой едой, что-то такое жарили что ооооочень долго запах выветривался.
3. когда между моей и верхней квартирой потекла батарея зимой - я узнала об этом от соседей снизу. То есть у этого чела ТРИ дня подтекала батарея, он видел что там мокро и ничего мне не соизволил сказать.
Да, мне повезло что подо мной соседи такие, что их ремонт только напалмом выжечь и то лучше станет, а могла бы и на деньги попасть. Вот такой был опыт.

Лет 15 назад, упоминание, что Китай скоро будет реальным конкурентом США, приводило к длительным подколкам и смеху. Кеды китайские вспоминали. Кроссовки Абибас и магнитофоны Кавасоник...
Их сегодняшняя молодежь, сильно отличается от китайских базарных торговцев, с которыми мы привычно ассоциируем китайцев.
ПС. Проводил китайцам экскурсию Киевом. Захотели посмотреть зоопарк. Ходят смотрят зверушек. Так, этого я ел. Этот вкусный. Этот только копченый вкусный....
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:40

  UA написав:Лет 15 назад, упоминание, что Китай скоро будет реальным конкурентом США, приводило к длительным подколкам и смеху. Кеды китайские вспоминали. Кроссовки Абибас и магнитофоны Кавасоник...
Их сегодняшняя молодежь, сильно отличается от китайских базарных торговцев, с которыми мы привычно ассоциируем китайцев.
ПС. Проводил китайцам экскурсию Киевом. Захотели посмотреть зоопарк. Ходят смотрят зверушек. Так, этого я ел. Этот вкусный. Этот только копченый вкусный....


китайцы по менталитету - те же кацапы, тока более зашуганные и построенные
а так - то же самое, это родственные по сути народы
племяш, учащийся в кпи, рассказывает шо у них учится много китайцев и шо учатся они откровенно слабо, прогуливают и валяют дурака
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:31

  sandrohurov написав:когда между моей и верхней квартирой потекла батарея зимой - я узнала об этом от соседей снизу. То есть у этого чела ТРИ дня подтекала батарея, он видел что там мокро и ничего мне не соизволил сказать.

Це класичний підхід більшості квартирантів.
Їм не заважає.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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