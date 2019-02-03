Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Логическая нестыковка. Не проще ли им снять уже ушатанную квартиру дешевле, чем искать именно со свежим ремонтом и ее ушатывать до дешевого уровня?
Водить в уже ушатаную квартиру бл...дей и корешей? Вы просто не с Сев. Кавказа потому у вас нестыковка
В моем доме в соседнем подъезде был этот цирк.
В первый же день к ним пришли гости на новоселье, праздничный стол был с наркотой. В итоге один из гостей вышел из дома и 2 часа звал своего соплеменника. Соседи в него кидали из окон все что угодно, но он был обдолбаный в хлам. Потом он сел в старую шестерку , что удивительно, с киевскими номерами, и еще два часа газовал. Видно ему было холодно, правда дело было в июле.
Утром машины уже не было. Когда я днем пришел домой, эта машина уже была в хлам разбита в заборе. Соплеменники все разбежались, машину охраняла полиция.
Вот так прошло у них новоселье.
С квартиры я так понял их поперли на следующий день.
vhata Добрый вечер. Лет десять назад некоторое время сдавала квартиру китайцу.Это была сдача своей квартиры, я почти ничего про это не знала, просто деньги были нужны. Изначально квартиру смотрел украинский парень, а по ходу уже выяснилось что он работает в фирме где его босс решил учить какое то боевое искусство (не помню что именно), а так как времени у него очень мало, то он выписал себе персонального тренера с Китая и поселил в Киеве, чтобы в любой момент когда ему хоть среди ночи захочется занятие- ему лично тренер проведет. Ну что - из проблем - в договоре было что живет он один и без животных. По факту подселилась сначала его девушка, а потом они взяли кота. При этом когда я пару раз приезжала за деньгами - они прятали кота в шкаф и девушка срочно начинала играть на пианино которое они кстати тоже привезли. Ну и понятно - на мои претензии китаец тут же переставал понимать русскую речь "твоя моя не понимайт". Из проблем - 1. после его девушки было такое огромное количество волос в квартире . 2. кухню провоняли какой-то неимоверно мерзкой едой, что-то такое жарили что ооооочень долго запах выветривался. 3. когда между моей и верхней квартирой потекла батарея зимой - я узнала об этом от соседей снизу. То есть у этого чела ТРИ дня подтекала батарея, он видел что там мокро и ничего мне не соизволил сказать. Да, мне повезло что подо мной соседи такие, что их ремонт только напалмом выжечь и то лучше станет, а могла бы и на деньги попасть. Вот такой был опыт.
В сравнении с 2018 годом аренда жилья в Киеве подешевела на 10%.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media. По данным риэлтеров, если летом однокомнатные квартиры на Оболони сдавались в среднем по 9 тыс. грн, то теперь – уже по 8 тыс. Ставки аренды зависят, в первую очередь, от района, близости метро и удобства транспортной развязки. Во вторую – от качества самого жилья. В целом старый фонд сдается на 15-20% дешевле новостроя. Дороже всего арендовать квартиры в центре Киева. За «однушку» придется выложить 9-11 тыс., за «двушку» – 12-16 тыс., а за «трешку» – уже 15-19 тыс. В самых отдаленных районах города вроде Борщаговки и Троещины аренда стоит в 1,5 раза дешевле. Скромную «однушку» можно найти и за 5 тыс. грн, «двушку» – за 8 тыс.
sandrohurov написав:vhata Добрый вечер. Лет десять назад некоторое время сдавала квартиру китайцу.Это была сдача своей квартиры, я почти ничего про это не знала, просто деньги были нужны. Изначально квартиру смотрел украинский парень, а по ходу уже выяснилось что он работает в фирме где его босс решил учить какое то боевое искусство (не помню что именно), а так как времени у него очень мало, то он выписал себе персонального тренера с Китая и поселил в Киеве, чтобы в любой момент когда ему хоть среди ночи захочется занятие- ему лично тренер проведет. Ну что - из проблем - в договоре было что живет он один и без животных. По факту подселилась сначала его девушка, а потом они взяли кота. При этом когда я пару раз приезжала за деньгами - они прятали кота в шкаф и девушка срочно начинала играть на пианино которое они кстати тоже привезли. Ну и понятно - на мои претензии китаец тут же переставал понимать русскую речь "твоя моя не понимайт". Из проблем - 1. после его девушки было такое огромное количество волос в квартире . 2. кухню провоняли какой-то неимоверно мерзкой едой, что-то такое жарили что ооооочень долго запах выветривался. 3. когда между моей и верхней квартирой потекла батарея зимой - я узнала об этом от соседей снизу. То есть у этого чела ТРИ дня подтекала батарея, он видел что там мокро и ничего мне не соизволил сказать. Да, мне повезло что подо мной соседи такие, что их ремонт только напалмом выжечь и то лучше станет, а могла бы и на деньги попасть. Вот такой был опыт.
Лет 15 назад, упоминание, что Китай скоро будет реальным конкурентом США, приводило к длительным подколкам и смеху. Кеды китайские вспоминали. Кроссовки Абибас и магнитофоны Кавасоник... Их сегодняшняя молодежь, сильно отличается от китайских базарных торговцев, с которыми мы привычно ассоциируем китайцев. ПС. Проводил китайцам экскурсию Киевом. Захотели посмотреть зоопарк. Ходят смотрят зверушек. Так, этого я ел. Этот вкусный. Этот только копченый вкусный....
UA написав:Лет 15 назад, упоминание, что Китай скоро будет реальным конкурентом США, приводило к длительным подколкам и смеху. Кеды китайские вспоминали. Кроссовки Абибас и магнитофоны Кавасоник... Их сегодняшняя молодежь, сильно отличается от китайских базарных торговцев, с которыми мы привычно ассоциируем китайцев. ПС. Проводил китайцам экскурсию Киевом. Захотели посмотреть зоопарк. Ходят смотрят зверушек. Так, этого я ел. Этот вкусный. Этот только копченый вкусный....
китайцы по менталитету - те же кацапы, тока более зашуганные и построенные а так - то же самое, это родственные по сути народы племяш, учащийся в кпи, рассказывает шо у них учится много китайцев и шо учатся они откровенно слабо, прогуливают и валяют дурака
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
sandrohurov написав:когда между моей и верхней квартирой потекла батарея зимой - я узнала об этом от соседей снизу. То есть у этого чела ТРИ дня подтекала батарея, он видел что там мокро и ничего мне не соизволил сказать.
Це класичний підхід більшості квартирантів. Їм не заважає.