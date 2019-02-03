Додано: Нед 03 лют, 2019 21:43

Добрый вечер. Лет десять назад некоторое время сдавала квартиру китайцу.Это была сдача своей квартиры, я почти ничего про это не знала, просто деньги были нужны. Изначально квартиру смотрел украинский парень, а по ходу уже выяснилось что он работает в фирме где его босс решил учить какое то боевое искусство (не помню что именно), а так как времени у него очень мало, то он выписал себе персонального тренера с Китая и поселил в Киеве, чтобы в любой момент когда ему хоть среди ночи захочется занятие- ему лично тренер проведет. Ну что - из проблем - в договоре было что живет он один и без животных. По факту подселилась сначала его девушка, а потом они взяли кота. При этом когда я пару раз приезжала за деньгами - они прятали кота в шкаф и девушка срочно начинала играть на пианино которое они кстати тоже привезли. Ну и понятно - на мои претензии китаец тут же переставал понимать русскую речь "твоя моя не понимайт". Из проблем -1. после его девушки было такое огромное количество волос в квартире2. кухню провоняли какой-то неимоверно мерзкой едой, что-то такое жарили что ооооочень долго запах выветривался.3. когда между моей и верхней квартирой потекла батарея зимой - я узнала об этом от соседей снизу. То есть у этого чела ТРИ дня подтекала батарея, он видел что там мокро и ничего мне не соизволил сказать.Да, мне повезло что подо мной соседи такие, что их ремонт только напалмом выжечь и то лучше станет, а могла бы и на деньги попасть. Вот такой был опыт.