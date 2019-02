Додано: Пон 04 лют, 2019 14:02

Frant написав: sandrohurov написав: когда между моей и верхней квартирой потекла батарея зимой - я узнала об этом от соседей снизу. То есть у этого чела ТРИ дня подтекала батарея, он видел что там мокро и ничего мне не соизволил сказать.

Це класичний підхід більшості квартирантів.

Це класичний підхід більшості квартирантів. Їм не заважає.



Якщо живе доросла дівчинка або сімейна пара - то заважає. І це добре.

