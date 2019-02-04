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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:47
может надо кому
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Пон 04 лют, 2019 19:31
kingkongovets
мож муху будет интересно?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Прохожий
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Додано: Пон 04 лют, 2019 19:51
kingkongovets написав:
китайцы по менталитету
UA написав:
Лет 15 назад, упоминание, что Китай скоро будет реальным конкурентом США, приводило к длительным подколкам и смеху. Кеды китайские вспоминали. Кроссовки Абибас и магнитофоны Кавасоник...
Их сегодняшняя молодежь, сильно отличается от китайских базарных торговцев, с которыми мы привычно ассоциируем китайцев.
ПС. Проводил китайцам экскурсию Киевом. Захотели посмотреть зоопарк. Ходят смотрят зверушек. Так, этого я ел. Этот вкусный. Этот только копченый вкусный....
- те же кацапы, тока более зашуганные и построенные
а так - то же самое, это родственные по сути народы
племяш, учащийся в кпи, рассказывает шо у них учится много китайцев и шо учатся они откровенно слабо, прогуливают и валяют дурака
Скажу тебе по секрету , токо форумчанам не рассказывай
, у меня супруга- китаянка, настоящая.
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Vadim V
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Додано: Пон 04 лют, 2019 20:21
Не ориентируюсь в этом сегменте цен, что подскажете о входных квартирных дверях - Двери Белоруссии и Редфорт? Как с соотношением цена/качество? Кто с ними сталкивался?
Заранее благодарен.
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rjkz
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Додано: Пон 04 лют, 2019 20:42
rjkz написав:
Не ориентируюсь в этом сегменте цен, что подскажете о входных квартирных дверях - Двери Белоруссии и Редфорт? Как с соотношением цена/качество? Кто с ними сталкивался?
Заранее благодарен.
ЛС
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UA
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