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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1303130413051306

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 217
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
37
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
40
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:31

kingkongovets
мож муху будет интересно?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:51

  kingkongovets написав:
  UA написав:Лет 15 назад, упоминание, что Китай скоро будет реальным конкурентом США, приводило к длительным подколкам и смеху. Кеды китайские вспоминали. Кроссовки Абибас и магнитофоны Кавасоник...
Их сегодняшняя молодежь, сильно отличается от китайских базарных торговцев, с которыми мы привычно ассоциируем китайцев.
ПС. Проводил китайцам экскурсию Киевом. Захотели посмотреть зоопарк. Ходят смотрят зверушек. Так, этого я ел. Этот вкусный. Этот только копченый вкусный....


китайцы по менталитету - те же кацапы, тока более зашуганные и построенные
а так - то же самое, это родственные по сути народы
племяш, учащийся в кпи, рассказывает шо у них учится много китайцев и шо учатся они откровенно слабо, прогуливают и валяют дурака
Востаннє редагувалось Vadim V в Пон 04 лют, 2019 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:21

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Не ориентируюсь в этом сегменте цен, что подскажете о входных квартирных дверях - Двери Белоруссии и Редфорт? Как с соотношением цена/качество? Кто с ними сталкивался?
Заранее благодарен.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:42

  rjkz написав:Не ориентируюсь в этом сегменте цен, что подскажете о входных квартирных дверях - Двери Белоруссии и Редфорт? Как с соотношением цена/качество? Кто с ними сталкивался?
Заранее благодарен.

ЛС
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:17

rjkz
лови в ЛС
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Всем рассказывайте, тут скрывать нечего
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:07

UA,Прохожий Спасибо.
rjkz
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  #<1 ... 1303130413051306
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