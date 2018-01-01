Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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UA написав:Лет 15 назад, упоминание, что Китай скоро будет реальным конкурентом США, приводило к длительным подколкам и смеху. Кеды китайские вспоминали. Кроссовки Абибас и магнитофоны Кавасоник... Их сегодняшняя молодежь, сильно отличается от китайских базарных торговцев, с которыми мы привычно ассоциируем китайцев. ПС. Проводил китайцам экскурсию Киевом. Захотели посмотреть зоопарк. Ходят смотрят зверушек. Так, этого я ел. Этот вкусный. Этот только копченый вкусный....
китайцы по менталитету - те же кацапы, тока более зашуганные и построенные а так - то же самое, это родственные по сути народы племяш, учащийся в кпи, рассказывает шо у них учится много китайцев и шо учатся они откровенно слабо, прогуливают и валяют дурака
Востаннє редагувалось Vadim V в Пон 04 лют, 2019 22:32, всього редагувалось 1 раз.
2. Об'єкт розташований в Печерському районі м. Києва на вулиці Барбюса Анрі (теперішня назва – Василя Тютюнника), будинок 58/1. Нежилі приміщення з №1 по №7 (групи приміщень №60) (літ. "А") загальною площею 137,4 кв.м згідно з технічним паспортом розміщуються на цокольному поверсі житлового будинку. Цена 17 785 грн https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/au ... 6-000068-3
3. Нежилі приміщення з №1 по №33 (групи приміщень №127) (в літ.А') загальною площею 322,3 кв.м, які розташовані за адресою: м.Київ, вулиця Мурашка Миколи, будинок 4/2 Об'єкт розташований в Шевченківському районі м. Києва на вулиці Мурашка Миколи, будинок 4/2. Нежилі приміщення загальною площею 322,3 кв.м розміщені на першому та в підвальному поверхах нежилого будинку (перший поверх: нежилі приміщення з №1 по №20 - 210,6 кв.м, підвальний поверх нежилі приміщення з №22 по №33 - 111,7 кв.м). Об'єкт відключено від зовнішніх комунікацій (електро-, тепло-, водопостачання). 803 тыс грн https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/au ... 6-000041-3
4. Нежитлові приміщення з №1 по №6 (група приміщення №246), літ. "А" загальною площею 74,8 кв. м, які розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 38 Об'єкт розташований в Печерському районі м. Києва на вулиці Предславинська, будинок 38. Нежитлові приміщення з №1 по №6 (група приміщення №246), літ. "А" розміщені на цокольному поверсі житлового будинку. 45,6 тыс.грн https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/au ... 6-000071-3
zzzzzz, я когда-то знал человека, который по таким ценам (и даже меньше, по балансовой стоимости, которая была в обесцененных рублях, приравненных сначала к купонам, а потом к гривнам, а потом по каким-то оторванным методикам оценивалась, к примеру, что-то в районе 2000-2002 го, подобный объект был оценен чуть больше 1000 грн.) завладел тьмой нежилых помещений в центральных (и экстремально центральных) и прицентральных районах. Естественно это было недоступно простым смертным и неформально тоже чего-то стоила.