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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1304130513061307>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 218
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
38
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
40
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:31

kingkongovets
мож муху будет интересно?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:51

  kingkongovets написав:
  UA написав:Лет 15 назад, упоминание, что Китай скоро будет реальным конкурентом США, приводило к длительным подколкам и смеху. Кеды китайские вспоминали. Кроссовки Абибас и магнитофоны Кавасоник...
Их сегодняшняя молодежь, сильно отличается от китайских базарных торговцев, с которыми мы привычно ассоциируем китайцев.
ПС. Проводил китайцам экскурсию Киевом. Захотели посмотреть зоопарк. Ходят смотрят зверушек. Так, этого я ел. Этот вкусный. Этот только копченый вкусный....


китайцы по менталитету - те же кацапы, тока более зашуганные и построенные
а так - то же самое, это родственные по сути народы
племяш, учащийся в кпи, рассказывает шо у них учится много китайцев и шо учатся они откровенно слабо, прогуливают и валяют дурака
Востаннє редагувалось Vadim V в Пон 04 лют, 2019 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:21

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Не ориентируюсь в этом сегменте цен, что подскажете о входных квартирных дверях - Двери Белоруссии и Редфорт? Как с соотношением цена/качество? Кто с ними сталкивался?
Заранее благодарен.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:42

  rjkz написав:Не ориентируюсь в этом сегменте цен, что подскажете о входных квартирных дверях - Двери Белоруссии и Редфорт? Как с соотношением цена/качество? Кто с ними сталкивался?
Заранее благодарен.

ЛС
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:17

rjkz
лови в ЛС
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Всем рассказывайте, тут скрывать нечего
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:07

UA,Прохожий Спасибо.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:22

  rjkz написав:Не ориентируюсь в этом сегменте цен, что подскажете о входных квартирных дверях - Двери Белоруссии и Редфорт? Как с соотношением цена/качество? Кто с ними сталкивался?
Заранее благодарен.

У меня установили STRAJ ,всё устраивает.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:10

КМДА выставила на аукционы 4 объекта коммунальной собственности.

1.
Аптека за 220 тыс грн на БВС дом 22 , 144 кв.м. фасад здания
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2019-02-06-000058-3

2.
Об'єкт розташований в Печерському районі м. Києва на вулиці Барбюса Анрі (теперішня назва – Василя Тютюнника), будинок 58/1. Нежилі приміщення з №1 по №7 (групи приміщень №60) (літ. "А") загальною площею 137,4 кв.м згідно з технічним паспортом розміщуються на цокольному поверсі житлового будинку.
Цена 17 785 грн :shock:
https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/au ... 6-000068-3

3.
Нежилі приміщення з №1 по №33 (групи приміщень №127) (в літ.А') загальною площею 322,3 кв.м, які розташовані за адресою: м.Київ, вулиця Мурашка Миколи, будинок 4/2
Об'єкт розташований в Шевченківському районі м. Києва на вулиці Мурашка Миколи, будинок 4/2. Нежилі приміщення загальною площею 322,3 кв.м розміщені на першому та в підвальному поверхах нежилого будинку (перший поверх: нежилі приміщення з №1 по №20 - 210,6 кв.м, підвальний поверх нежилі приміщення з №22 по №33 - 111,7 кв.м). Об'єкт відключено від зовнішніх комунікацій (електро-, тепло-, водопостачання).
803 тыс грн
https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/au ... 6-000041-3

4.
Нежитлові приміщення з №1 по №6 (група приміщення №246), літ. "А" загальною площею 74,8 кв. м, які розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 38
Об'єкт розташований в Печерському районі м. Києва на вулиці Предславинська, будинок 38. Нежитлові приміщення з №1 по №6 (група приміщення №246), літ. "А" розміщені на цокольному поверсі житлового будинку.
45,6 тыс.грн
https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/au ... 6-000071-3


Кто что думает по поводу ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:29

zzzzzz, я когда-то знал человека, который по таким ценам (и даже меньше, по балансовой стоимости, которая была в обесцененных рублях, приравненных сначала к купонам, а потом к гривнам, а потом по каким-то оторванным методикам оценивалась, к примеру, что-то в районе 2000-2002 го, подобный объект был оценен чуть больше 1000 грн.) завладел тьмой нежилых помещений в центральных (и экстремально центральных) и прицентральных районах. Естественно это было недоступно простым смертным и неформально тоже чего-то стоила.
rjkz
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