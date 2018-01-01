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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1304130513061307

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 218
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
38
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
40
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:39

rjkz
Да,цены сладкие , на Предславинской нежилые помещения на ЛУНе от 1000 долларов за метр стартуют.

А тут продают цоколь рядом на Анри Барюса за 130 грн за метр :mrgreen:
На Предславинской 600 грн/м , магазин-аптека по 1500 грн/м , шара :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:54

  rjkz написав:zzzzzz, я когда-то знал человека, который по таким ценам (и даже меньше, по балансовой стоимости, которая была в обесцененных рублях, приравненных сначала к купонам, а потом к гривнам, а потом по каким-то оторванным методикам оценивалась, к примеру, что-то в районе 2000-2002 го, подобный объект был оценен чуть больше 1000 грн.) завладел тьмой нежилых помещений в центральных (и экстремально центральных) и прицентральных районах. Естественно это было недоступно простым смертным и неформально тоже чего-то стоила.

Скажу по секрету - сегодняшние лендлорды киевской коммерческой недвижимости, это в прошлом ответственные работники районных и киевского городского исполкомов или уже их дети - наследники.
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