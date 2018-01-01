rjkz
Да,цены сладкие , на Предславинской нежилые помещения на ЛУНе от 1000 долларов за метр стартуют.
А тут продают цоколь рядом на Анри Барюса за 130 грн за метр
На Предславинской 600 грн/м , магазин-аптека по 1500 грн/м , шара
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Додано: Сер 06 лют, 2019 23:39
rjkz
Да,цены сладкие , на Предславинской нежилые помещения на ЛУНе от 1000 долларов за метр стартуют.
А тут продают цоколь рядом на Анри Барюса за 130 грн за метр
На Предславинской 600 грн/м , магазин-аптека по 1500 грн/м , шара
Живите своим умом!
Додано: Сер 06 лют, 2019 23:54
Скажу по секрету - сегодняшние лендлорды киевской коммерческой недвижимости, это в прошлом ответственные работники районных и киевского городского исполкомов или уже их дети - наследники.
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