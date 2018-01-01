rjkz
Да,цены сладкие , на Предславинской нежилые помещения на ЛУНе от 1000 долларов за метр стартуют.
А тут продают цоколь рядом на Анри Барюса за 130 грн за метр
На Предславинской 600 грн/м , магазин-аптека по 1500 грн/м , шара
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Додано: Сер 06 лют, 2019 23:39
rjkz
Да,цены сладкие , на Предславинской нежилые помещения на ЛУНе от 1000 долларов за метр стартуют.
А тут продают цоколь рядом на Анри Барюса за 130 грн за метр
На Предславинской 600 грн/м , магазин-аптека по 1500 грн/м , шара
Живите своим умом!
Додано: Сер 06 лют, 2019 23:54
Скажу по секрету - сегодняшние лендлорды киевской коммерческой недвижимости, это в прошлом ответственные работники районных и киевского городского исполкомов или уже их дети - наследники.
Додано: Чет 07 лют, 2019 08:41
Знаю случай, еще до реформаторов, когда на гостиницу было два претендента. Один другому дал 100к и купил по стартовой.
Додано: Чет 07 лют, 2019 08:47
Классический тендерный зговор )) гос.уполномоченные АМКУ рассказывают и не такие схемы)
Когда на тендер выходит 5 ТОВок, правда все доки высылают с одного ай-пи адреса
Живите своим умом!
Додано: Чет 07 лют, 2019 12:05
Оренда у Києві цієї зими:
Додано: Чет 07 лют, 2019 12:26
и где вы тока такие страшные секреты узнаете хз
скажу тоже по секрету - ни я, ни мои родственники не работали ни в районных, ни в городских исполкомах, так же и с моими коллегами, сдающими комм недвигу
зачем эти примитивные штампы с таким заговорщицким видом изрекать?
я вовсе не отрицаю шо кто то таки шото себе вымутил, но так везде
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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