Додано: Чет 07 лют, 2019 12:26

UA написав: Скажу по секрету - сегодняшние лендлорды киевской коммерческой недвижимости, это в прошлом ответственные работники районных и киевского городского исполкомов или уже их дети - наследники. Скажу по секрету - сегодняшние лендлорды киевской коммерческой недвижимости, это в прошлом ответственные работники районных и киевского городского исполкомов или уже их дети - наследники.



и где вы тока такие страшные секреты узнаете хз

скажу тоже по секрету - ни я, ни мои родственники не работали ни в районных, ни в городских исполкомах, так же и с моими коллегами, сдающими комм недвигу

зачем эти примитивные штампы с таким заговорщицким видом изрекать?

я вовсе не отрицаю шо кто то таки шото себе вымутил, но так везде и где вы тока такие страшные секреты узнаете хзскажу тоже по секрету - ни я, ни мои родственники не работали ни в районных, ни в городских исполкомах, так же и с моими коллегами, сдающими комм недвигузачем эти примитивные штампы с таким заговорщицким видом изрекать?я вовсе не отрицаю шо кто то таки шото себе вымутил, но так везде

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.