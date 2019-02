Додано: Чет 07 лют, 2019 13:05

UA написав: КК. Даже отдаленно не мог предположить, что Вы это в свой адрес воспримите.



ну вы ж и обо мне говорили, счел нужным высказать свое к этому отношение

я кстати купил в свое время несколько объектов у людей, вымутивших их на правах директоров предприятий - они не смогли им дать надлежащего ладу, запускали туда работать жен и детей с крайне слабыми проектами и в итоге избавлялись потом

