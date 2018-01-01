RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1305130613071308

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 218
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
38
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
40
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:05

  UA написав:КК. Даже отдаленно не мог предположить, что Вы это в свой адрес воспримите.


ну вы ж и обо мне говорили, счел нужным высказать свое к этому отношение
я кстати купил в свое время несколько объектов у людей, вымутивших их на правах директоров предприятий - они не смогли им дать надлежащего ладу, запускали туда работать жен и детей с крайне слабыми проектами и в итоге избавлялись потом
очень немногие красные директоры смогли добиться бизнес успехов в условиях рынка
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5954
З нами з: 05.06.16
Подякував: 338 раз.
Подякували: 828 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:35

  kingkongovets написав:
я кстати купил в свое время несколько объектов у людей, вымутивших их на правах директоров предприятий - они не смогли им дать надлежащего ладу, запускали туда работать жен и детей с крайне слабыми проектами и в итоге избавлялись потом
очень немногие красные директоры смогли добиться бизнес успехов в условиях рынка

Красные директора просто как вампиры выжимали последние соки из своих владений. Понятия конкуренция, занять свою нишу на рынке им незнакомы.
Редкие исключения, типа Фили Жебровской или Слободяна (Оболонь) настолько редки, что можно их не учитывать.
UA
 
Повідомлень: 3605
З нами з: 19.07.08
Подякував: 323 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:51

  UA написав:
  kingkongovets написав:
я кстати купил в свое время несколько объектов у людей, вымутивших их на правах директоров предприятий - они не смогли им дать надлежащего ладу, запускали туда работать жен и детей с крайне слабыми проектами и в итоге избавлялись потом
очень немногие красные директоры смогли добиться бизнес успехов в условиях рынка

Красные директора просто как вампиры выжимали последние соки из своих владений. Понятия конкуренция, занять свою нишу на рынке им незнакомы.
Редкие исключения, типа Фили Жебровской или Слободяна (Оболонь) настолько редки, что можно их не учитывать.


Типичная схема - людям не платить/задерживать зарплату, люди увольняются, освободившиеся помещения сдавать в аренду/продать. В свое время нынешний харант "купил" ф-ку К.Маркса за то, что выплатил полугодовые долги по зарплате. Причем, договор о сумме был заключен в нац валюте, долги по зарплате тоже в нацвалюте, он с выплатой тянул еще полгода, за это все время нацвалюта гипердевальвировала.
Примеров подобного - вся Украина.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8502
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3475 раз.
Подякували: 1755 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:55

  UA написав:kingkongovets написав:

я кстати купил в свое время несколько объектов у людей, вымутивших их на правах директоров предприятий - они не смогли им дать надлежащего ладу, запускали туда работать жен и детей с крайне слабыми проектами и в итоге избавлялись потом
очень немногие красные директоры смогли добиться бизнес успехов в условиях рынка


Красные директора просто как вампиры выжимали последние соки из своих владений. Понятия конкуренция, занять свою нишу на рынке им незнакомы.
Редкие исключения, типа Фили Жебровской или Слободяна (Оболонь) настолько редки, что можно их не учитывать.

Жебровська і Свободян - то ваші знайомі?
Методами роботи вони нічим не відрізняються від решти червоних директорів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19081
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 2025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:51

  UA написав:За пару дней провел больше десятка просмотров.
Все арендаторы выдвигают зачастую маразматичные требования по доукомплектации.
Прикол в том, что ни разу эти требования не совпали.
Каждый задвигает что то новое.
В процессе переговоров тема доукомплектации квартиры уходила в строну и проявилась истинная суть - "А давайте на тысячу дешевле и сниму с такой комплектацией как есть"
ПС. Арендаторы своими придирками и пожеланиями загнали общий уровень сдаваемых квартир на достаточно приличный, комфортный уровень, немыслимый ещё 10 лет назад. А цена как бы сильно отстает.

сколько комнат?

Раньше такое прослеживалось только в 3х 4х комнатных квартирах.
hume
 
Повідомлень: 5234
З нами з: 27.12.12
Подякував: 447 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:31

Уряд планує цього року досягти рівня зарплат 2013 року. https://etcetera.media/ottepel-pravitel ... n_get_more
Зростання зарплат корелюється із зростанням орендної плати. Дай, Боже. Головне, щоб це не залишилося передвиборними балачками.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 367
З нами з: 01.05.17
Подякував: 60 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:33

  ihorkyiv написав:Уряд планує цього року досягти рівня зарплат 2013 року. https://etcetera.media/ottepel-pravitel ... n_get_more
Зростання зарплат корелюється із зростанням орендної плати. Дай, Боже. Головне, щоб це не залишилося передвиборними балачками.


:lol: :lol: :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30908
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3043 раз.
Подякували: 5254 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 21:04

а зужжжжжжащий бегает по веткам и набрасывает всякого овнеца…
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10231
З нами з: 05.06.13
Подякував: 453 раз.
Подякували: 954 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1305130613071308
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, Ляна і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 429, 430, 431
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
4307 25972
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 20:58
Прохожий
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 1793
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 5679
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14417)
07.02.2019 21:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.