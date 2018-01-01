Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:КК. Даже отдаленно не мог предположить, что Вы это в свой адрес воспримите.
ну вы ж и обо мне говорили, счел нужным высказать свое к этому отношение я кстати купил в свое время несколько объектов у людей, вымутивших их на правах директоров предприятий - они не смогли им дать надлежащего ладу, запускали туда работать жен и детей с крайне слабыми проектами и в итоге избавлялись потом очень немногие красные директоры смогли добиться бизнес успехов в условиях рынка
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав: я кстати купил в свое время несколько объектов у людей, вымутивших их на правах директоров предприятий - они не смогли им дать надлежащего ладу, запускали туда работать жен и детей с крайне слабыми проектами и в итоге избавлялись потом очень немногие красные директоры смогли добиться бизнес успехов в условиях рынка
Красные директора просто как вампиры выжимали последние соки из своих владений. Понятия конкуренция, занять свою нишу на рынке им незнакомы. Редкие исключения, типа Фили Жебровской или Слободяна (Оболонь) настолько редки, что можно их не учитывать.
kingkongovets написав: я кстати купил в свое время несколько объектов у людей, вымутивших их на правах директоров предприятий - они не смогли им дать надлежащего ладу, запускали туда работать жен и детей с крайне слабыми проектами и в итоге избавлялись потом очень немногие красные директоры смогли добиться бизнес успехов в условиях рынка
Красные директора просто как вампиры выжимали последние соки из своих владений. Понятия конкуренция, занять свою нишу на рынке им незнакомы. Редкие исключения, типа Фили Жебровской или Слободяна (Оболонь) настолько редки, что можно их не учитывать.
Типичная схема - людям не платить/задерживать зарплату, люди увольняются, освободившиеся помещения сдавать в аренду/продать. В свое время нынешний харант "купил" ф-ку К.Маркса за то, что выплатил полугодовые долги по зарплате. Причем, договор о сумме был заключен в нац валюте, долги по зарплате тоже в нацвалюте, он с выплатой тянул еще полгода, за это все время нацвалюта гипердевальвировала. Примеров подобного - вся Украина.
я кстати купил в свое время несколько объектов у людей, вымутивших их на правах директоров предприятий - они не смогли им дать надлежащего ладу, запускали туда работать жен и детей с крайне слабыми проектами и в итоге избавлялись потом очень немногие красные директоры смогли добиться бизнес успехов в условиях рынка
Красные директора просто как вампиры выжимали последние соки из своих владений. Понятия конкуренция, занять свою нишу на рынке им незнакомы. Редкие исключения, типа Фили Жебровской или Слободяна (Оболонь) настолько редки, что можно их не учитывать.
Жебровська і Свободян - то ваші знайомі? Методами роботи вони нічим не відрізняються від решти червоних директорів.
UA написав:За пару дней провел больше десятка просмотров. Все арендаторы выдвигают зачастую маразматичные требования по доукомплектации. Прикол в том, что ни разу эти требования не совпали. Каждый задвигает что то новое. В процессе переговоров тема доукомплектации квартиры уходила в строну и проявилась истинная суть - "А давайте на тысячу дешевле и сниму с такой комплектацией как есть" ПС. Арендаторы своими придирками и пожеланиями загнали общий уровень сдаваемых квартир на достаточно приличный, комфортный уровень, немыслимый ещё 10 лет назад. А цена как бы сильно отстает.
сколько комнат?
Раньше такое прослеживалось только в 3х 4х комнатных квартирах.