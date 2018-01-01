Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:55

ihorkyiv написав: Уряд планує цього року досягти рівня зарплат 2013 року. https://etcetera.media/ottepel-pravitel ... n_get_more

Зростання зарплат корелюється із зростанням орендної плати. Дай, Боже. Головне, щоб це не залишилося передвиборними балачками. Уряд планує цього року досягти рівня зарплат 2013 року.Зростання зарплат корелюється із зростанням орендної плати. Дай, Боже. Головне, щоб це не залишилося передвиборними балачками.

Гривневый эквивалент аренды отстает от гривневого эквивалента средних доходов населения и теряет относительно гривневого роста потребительских цен.Мало того, надеюсь это сезонное, но гривневая аренда уже несколько месяцев проседает.Доходы населения:1. Увеличение заробитчанства.2. Популистские предвыборные раздачи, под них кстати Украина набрала внешних долгов по 10% годовых - их придется отдавать после выборов, угадайте-ка - с кого их стричь будут, когда впереди еще 5 лет до следующих выборов? Да, мы прослушаем очередную песню про папередников и что надо затягивать пояса, но...3.Увеличение аутсортсингового контингента и ай-ти внутри Украины, кстати, украинские работодатели уже начинают перебирать ай-тишниками, у начинающих есть повод задуматься - а не уходит-ли поезд?4. Увеличение лимитов по кредитным картам во много раз.5. Агрессивное потребительское кредитование.6. В борьбе за оставшихся в Украине приподнялись зарплаты.Рост потребительских цен за счет роста потребительских возможностей населения, увеличения экспорта. Если посмотреть на структуру товаров, которых коснулось подорожание -это товары эконом сегмента, товары с высокой стоимостью или не растут вообще или наблюдается небольшой рост цен, при этом объемы реализации снижаются.Как говорится - " Самый лучший бизнес делается на бедных, денег у них, конечно, мало, зато бедных дохрена".С арендой, я уже всем с этим надоел, огромный рост предложения и снижение спроса.И как правильно написал UA, хотелки арендаторов растут, и одни арендодатели прогибаясь под них, увеличивают комфортность не увеличивая доходность, другие, которые не ведутся, сохраняют свои деньги, но находятся в менее выгодных конкурентных условиях. Как ни странно, но увеличивая конкурентность своих объектов, лендлорды делают финансовую ошибку, неубиваемый "бабушкин хрущ" за счет нулевой амортизации более прибыльный, и может уходить вниз до коммуналки, не нанося убытков, при этом спрос на них будет, но со строны специфического контингента. Средний сегмент находится в уязвимом положении - очень высокая конкуренция, большие вложения и небольшая разница с "бабушкиными хрущами" в цене. Один неадекватный арендатор может легко испортить финансовые показатели.