Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:КК. Даже отдаленно не мог предположить, что Вы это в свой адрес воспримите.
ну вы ж и обо мне говорили, счел нужным высказать свое к этому отношение я кстати купил в свое время несколько объектов у людей, вымутивших их на правах директоров предприятий - они не смогли им дать надлежащего ладу, запускали туда работать жен и детей с крайне слабыми проектами и в итоге избавлялись потом очень немногие красные директоры смогли добиться бизнес успехов в условиях рынка
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав: я кстати купил в свое время несколько объектов у людей, вымутивших их на правах директоров предприятий - они не смогли им дать надлежащего ладу, запускали туда работать жен и детей с крайне слабыми проектами и в итоге избавлялись потом очень немногие красные директоры смогли добиться бизнес успехов в условиях рынка
Красные директора просто как вампиры выжимали последние соки из своих владений. Понятия конкуренция, занять свою нишу на рынке им незнакомы. Редкие исключения, типа Фили Жебровской или Слободяна (Оболонь) настолько редки, что можно их не учитывать.
kingkongovets написав: я кстати купил в свое время несколько объектов у людей, вымутивших их на правах директоров предприятий - они не смогли им дать надлежащего ладу, запускали туда работать жен и детей с крайне слабыми проектами и в итоге избавлялись потом очень немногие красные директоры смогли добиться бизнес успехов в условиях рынка
Красные директора просто как вампиры выжимали последние соки из своих владений. Понятия конкуренция, занять свою нишу на рынке им незнакомы. Редкие исключения, типа Фили Жебровской или Слободяна (Оболонь) настолько редки, что можно их не учитывать.
Типичная схема - людям не платить/задерживать зарплату, люди увольняются, освободившиеся помещения сдавать в аренду/продать. В свое время нынешний харант "купил" ф-ку К.Маркса за то, что выплатил полугодовые долги по зарплате. Причем, договор о сумме был заключен в нац валюте, долги по зарплате тоже в нацвалюте, он с выплатой тянул еще полгода, за это все время нацвалюта гипердевальвировала. Примеров подобного - вся Украина.
я кстати купил в свое время несколько объектов у людей, вымутивших их на правах директоров предприятий - они не смогли им дать надлежащего ладу, запускали туда работать жен и детей с крайне слабыми проектами и в итоге избавлялись потом очень немногие красные директоры смогли добиться бизнес успехов в условиях рынка
Красные директора просто как вампиры выжимали последние соки из своих владений. Понятия конкуренция, занять свою нишу на рынке им незнакомы. Редкие исключения, типа Фили Жебровской или Слободяна (Оболонь) настолько редки, что можно их не учитывать.
Жебровська і Свободян - то ваші знайомі? Методами роботи вони нічим не відрізняються від решти червоних директорів.
UA написав:За пару дней провел больше десятка просмотров. Все арендаторы выдвигают зачастую маразматичные требования по доукомплектации. Прикол в том, что ни разу эти требования не совпали. Каждый задвигает что то новое. В процессе переговоров тема доукомплектации квартиры уходила в строну и проявилась истинная суть - "А давайте на тысячу дешевле и сниму с такой комплектацией как есть" ПС. Арендаторы своими придирками и пожеланиями загнали общий уровень сдаваемых квартир на достаточно приличный, комфортный уровень, немыслимый ещё 10 лет назад. А цена как бы сильно отстает.
сколько комнат?
Раньше такое прослеживалось только в 3х 4х комнатных квартирах.
Гривневый эквивалент аренды отстает от гривневого эквивалента средних доходов населения и теряет относительно гривневого роста потребительских цен. Мало того, надеюсь это сезонное, но гривневая аренда уже несколько месяцев проседает. Доходы населения: 1. Увеличение заробитчанства. 2. Популистские предвыборные раздачи, под них кстати Украина набрала внешних долгов по 10% годовых - их придется отдавать после выборов, угадайте-ка - с кого их стричь будут, когда впереди еще 5 лет до следующих выборов? Да, мы прослушаем очередную песню про папередников и что надо затягивать пояса, но... 3.Увеличение аутсортсингового контингента и ай-ти внутри Украины, кстати, украинские работодатели уже начинают перебирать ай-тишниками, у начинающих есть повод задуматься - а не уходит-ли поезд? 4. Увеличение лимитов по кредитным картам во много раз. 5. Агрессивное потребительское кредитование. 6. В борьбе за оставшихся в Украине приподнялись зарплаты. Рост потребительских цен за счет роста потребительских возможностей населения, увеличения экспорта. Если посмотреть на структуру товаров, которых коснулось подорожание -это товары эконом сегмента, товары с высокой стоимостью или не растут вообще или наблюдается небольшой рост цен, при этом объемы реализации снижаются. Как говорится - " Самый лучший бизнес делается на бедных, денег у них, конечно, мало, зато бедных дохрена". С арендой, я уже всем с этим надоел, огромный рост предложения и снижение спроса. И как правильно написал UA, хотелки арендаторов растут, и одни арендодатели прогибаясь под них, увеличивают комфортность не увеличивая доходность, другие, которые не ведутся, сохраняют свои деньги, но находятся в менее выгодных конкурентных условиях. Как ни странно, но увеличивая конкурентность своих объектов, лендлорды делают финансовую ошибку, неубиваемый "бабушкин хрущ" за счет нулевой амортизации более прибыльный, и может уходить вниз до коммуналки, не нанося убытков, при этом спрос на них будет, но со строны специфического контингента. Средний сегмент находится в уязвимом положении - очень высокая конкуренция, большие вложения и небольшая разница с "бабушкиными хрущами" в цене. Один неадекватный арендатор может легко испортить финансовые показатели.
rjkz написав: С арендой, я уже всем с этим надоел, огромный рост предложения и снижение спроса. И как правильно написал UA, хотелки арендаторов растут, и одни арендодатели прогибаясь под них, увеличивают комфортность не увеличивая доходность, другие, которые не ведутся, сохраняют свои деньги, но находятся в менее выгодных конкурентных условиях. Как ни странно, но увеличивая конкурентность своих объектов, лендлорды делают финансовую ошибку, неубиваемый "бабушкин хрущ" за счет нулевой амортизации более прибыльный, и может уходить вниз до коммуналки, не нанося убытков, при этом спрос на них будет, но со строны специфического контингента. Средний сегмент находится в уязвимом положении - очень высокая конкуренция, большие вложения и небольшая разница с "бабушкиными хрущами" в цене. Один неадекватный арендатор может легко испортить финансовые показатели.
Так шо , будете распродаваться и оформляться на биржу труда?