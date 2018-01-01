RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1306130713081309

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 219
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
27
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
38
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
40
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:34

  UA написав:Сейчас старый жилфонд с десятилетним ремонтом начинает наступать на пятки новострою с новым ремонтом примерно в той же локации. Ценовой разрыв между ними сокращается.
Объяснение простое - арендаторы стремятся экономить. Сильно подорожали еда- проезд- услуги. На еде-проезде сильно не сэкономить, потому урезают бюджет на аренду.

Причем, старый жилфонд с нормальным ремонтом за год подорожал. Но пока разница с новостроем все же заметная для кармана арендатора.
Type1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 373
З нами з: 12.08.16
Подякував: 15 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:53

  Type1 написав:
  UA написав:За пару дней провел больше десятка просмотров.
Все арендаторы выдвигают зачастую маразматичные требования по доукомплектации.
Прикол в том, что ни разу эти требования не совпали.
Каждый задвигает что то новое.
В процессе переговоров тема доукомплектации квартиры уходила в строну и проявилась истинная суть - "А давайте на тысячу дешевле и сниму с такой комплектацией как есть"
ПС. Арендаторы своими придирками и пожеланиями загнали общий уровень сдаваемых квартир на достаточно приличный, комфортный уровень, немыслимый ещё 10 лет назад. А цена как бы сильно отстает.

Так а что за требования?

Например:
-Заменить абсолютно новые, стильные и очень крепкие стулья по цене 1700 грн за штуку на лучшие.
-Два телевизора в однушке.
-Какой то шкаф при наличии очень большой гардеробной.
- у вас ванна, а я хочу душевую кабину.
-убрать коврик или добавить ещё один коврик.
ну и тд.
Самое смешное, что требования не повторяются. Если бы три претендента подряд указывали на одну и ту же доукомплектацию, я бы задумался. А так только смех.
Дело не в требованиях. Арендаторы часто сами сбивались в своих требованиях переходя к главному - торгу.
Как же торговаться не найдя к чему придраться? :D
ПС. Это сейчас такой цирк начался, в прошлые годы хотелки были хоть как то обоснованы.
Выработал стандартный ответ: вам лучше подойдет аренда как в Голландии. Голые стены с бетонным полом. (В Нидерландах даже напольное покрытие покупает и укладывает арендатор за свой счет).
Обставите как душе угодно и будите счастливо жить :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 3608
З нами з: 19.07.08
Подякував: 324 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:00

  Vadim V написав:
  rjkz написав:
С арендой, я уже всем с этим надоел, огромный рост предложения и снижение спроса.
И как правильно написал UA, хотелки арендаторов растут, и одни арендодатели прогибаясь под них, увеличивают комфортность не увеличивая доходность, другие, которые не ведутся, сохраняют свои деньги, но находятся в менее выгодных конкурентных условиях. Как ни странно, но увеличивая конкурентность своих объектов, лендлорды делают финансовую ошибку, неубиваемый "бабушкин хрущ" за счет нулевой амортизации более прибыльный, и может уходить вниз до коммуналки, не нанося убытков, при этом спрос на них будет, но со строны специфического контингента. Средний сегмент находится в уязвимом положении - очень высокая конкуренция, большие вложения и небольшая разница с "бабушкиными хрущами" в цене. Один неадекватный арендатор может легко испортить финансовые показатели.

Так шо , будете распродаваться и оформляться на биржу труда? :roll:


Кроме биржи "туда" есть еще масса вариантов, а распродаваться ...может бетон достоит до лучших времен? Один объект уже давно окупился, второй только готовится начинать возвращать влет. Покупать - 100% не буду :mrgreen: .

А у Вас как? Растут показатели и арендаторы ломятся в закрытую дверь? Так Вы их "...веником есичЁ" (м/ф "Шарик в гостях у Барбоса").
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8510
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3479 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:55

  rjkz написав: Средний сегмент находится в уязвимом положении - очень высокая конкуренция, большие вложения и небольшая разница с "бабушкиными хрущами" в цене.

Я тут подметил, что стоимость аренды шлачка остановилась с прошлого года. Разница с новостроем одного района доходит до х2. Как пример у метро оболонь однушки около 8-9 кгрн, новострой там же 16 кгрн. При этом, я подозреваю, что у шлачка это потолок, а средние новострои могут ещё плюс сделать
hume
 
Повідомлень: 5239
З нами з: 27.12.12
Подякував: 447 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1306130713081309
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 435, 436, 437
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
4369 31225
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 12:56
Yuri_T
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 2244
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 5681
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (455)
08.02.2019 12:51
Конкорд (5986)
08.02.2019 12:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron