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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:34
UA написав:
Сейчас старый жилфонд с десятилетним ремонтом начинает наступать на пятки новострою с новым ремонтом примерно в той же локации. Ценовой разрыв между ними сокращается.
Объяснение простое - арендаторы стремятся экономить. Сильно подорожали еда- проезд- услуги. На еде-проезде сильно не сэкономить, потому урезают бюджет на аренду.
Причем, старый жилфонд с нормальным ремонтом за год подорожал. Но пока разница с новостроем все же заметная для кармана арендатора.
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Type1
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:53
Type1 написав: UA написав:
За пару дней провел больше десятка просмотров.
Все арендаторы выдвигают зачастую маразматичные требования по доукомплектации.
Прикол в том, что ни разу эти требования не совпали.
Каждый задвигает что то новое.
В процессе переговоров тема доукомплектации квартиры уходила в строну и проявилась истинная суть - "А давайте на тысячу дешевле и сниму с такой комплектацией как есть"
ПС. Арендаторы своими придирками и пожеланиями загнали общий уровень сдаваемых квартир на достаточно приличный, комфортный уровень, немыслимый ещё 10 лет назад. А цена как бы сильно отстает.
Так а что за требования?
Например:
-Заменить абсолютно новые, стильные и очень крепкие стулья по цене 1700 грн за штуку на лучшие.
-Два телевизора в однушке.
-Какой то шкаф при наличии очень большой гардеробной.
- у вас ванна, а я хочу душевую кабину.
-убрать коврик или добавить ещё один коврик.
ну и тд.
Самое смешное, что требования не повторяются. Если бы три претендента подряд указывали на одну и ту же доукомплектацию, я бы задумался. А так только смех.
Дело не в требованиях. Арендаторы часто сами сбивались в своих требованиях переходя к главному - торгу.
Как же торговаться не найдя к чему придраться?
ПС. Это сейчас такой цирк начался, в прошлые годы хотелки были хоть как то обоснованы.
Выработал стандартный ответ: вам лучше подойдет аренда как в Голландии. Голые стены с бетонным полом. (В Нидерландах даже напольное покрытие покупает и укладывает арендатор за свой счет).
Обставите как душе угодно и будите счастливо жить
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UA
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:00
Vadim V написав: rjkz написав:
С арендой, я уже всем с этим надоел, огромный рост предложения и снижение спроса.
И как правильно написал UA, хотелки арендаторов растут, и одни арендодатели прогибаясь под них, увеличивают комфортность не увеличивая доходность, другие, которые не ведутся, сохраняют свои деньги, но находятся в менее выгодных конкурентных условиях. Как ни странно, но увеличивая конкурентность своих объектов, лендлорды делают финансовую ошибку, неубиваемый "бабушкин хрущ" за счет нулевой амортизации более прибыльный, и может уходить вниз до коммуналки, не нанося убытков, при этом спрос на них будет, но со строны специфического контингента. Средний сегмент находится в уязвимом положении - очень высокая конкуренция, большие вложения и небольшая разница с "бабушкиными хрущами" в цене. Один неадекватный арендатор может легко испортить финансовые показатели.
Так шо , будете распродаваться и оформляться на биржу труда?
Кроме биржи "туда" есть еще масса вариантов, а распродаваться ...может бетон достоит до лучших времен? Один объект уже давно окупился, второй только готовится начинать возвращать влет. Покупать - 100% не буду
.
А у Вас как? Растут показатели и арендаторы ломятся в закрытую дверь? Так Вы их "...веником есичЁ" (м/ф "Шарик в гостях у Барбоса").
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rjkz
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:55
rjkz написав: Средний сегмент находится в уязвимом положении - очень высокая конкуренция, большие вложения и небольшая разница с "бабушкиными хрущами" в цене
.
Я тут подметил, что стоимость аренды шлачка остановилась с прошлого года. Разница с новостроем одного района доходит до х2. Как пример у метро оболонь однушки около 8-9 кгрн, новострой там же 16 кгрн. При этом, я подозреваю, что у шлачка это потолок, а средние новострои могут ещё плюс сделать
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hume
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