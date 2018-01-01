Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:53

Type1 написав: UA написав: За пару дней провел больше десятка просмотров.

Все арендаторы выдвигают зачастую маразматичные требования по доукомплектации.

Прикол в том, что ни разу эти требования не совпали.

Каждый задвигает что то новое.

В процессе переговоров тема доукомплектации квартиры уходила в строну и проявилась истинная суть - "А давайте на тысячу дешевле и сниму с такой комплектацией как есть"

ПС. Арендаторы своими придирками и пожеланиями загнали общий уровень сдаваемых квартир на достаточно приличный, комфортный уровень, немыслимый ещё 10 лет назад. А цена как бы сильно отстает. За пару дней провел больше десятка просмотров.Все арендаторы выдвигают зачастую маразматичные требования по доукомплектации.Прикол в том, что ни разу эти требования не совпали.Каждый задвигает что то новое.В процессе переговоров тема доукомплектации квартиры уходила в строну и проявилась истинная суть - "А давайте на тысячу дешевле и сниму с такой комплектацией как есть"ПС. Арендаторы своими придирками и пожеланиями загнали общий уровень сдаваемых квартир на достаточно приличный, комфортный уровень, немыслимый ещё 10 лет назад. А цена как бы сильно отстает.

Так а что за требования? Так а что за требования?

Например:-Заменить абсолютно новые, стильные и очень крепкие стулья по цене 1700 грн за штуку на лучшие.-Два телевизора в однушке.-Какой то шкаф при наличии очень большой гардеробной.- у вас ванна, а я хочу душевую кабину.-убрать коврик или добавить ещё один коврик.ну и тд.Самое смешное, что требования не повторяются. Если бы три претендента подряд указывали на одну и ту же доукомплектацию, я бы задумался. А так только смех.Дело не в требованиях. Арендаторы часто сами сбивались в своих требованиях переходя к главному - торгу.Как же торговаться не найдя к чему придраться?ПС. Это сейчас такой цирк начался, в прошлые годы хотелки были хоть как то обоснованы.Выработал стандартный ответ: вам лучше подойдет аренда как в Голландии. Голые стены с бетонным полом. (В Нидерландах даже напольное покрытие покупает и укладывает арендатор за свой счет).Обставите как душе угодно и будите счастливо жить