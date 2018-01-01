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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1307130813091310

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 220
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
28
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
38
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
40
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:28

  rjkz написав:ак ни странно, но увеличивая конкурентность своих объектов, лендлорды делают финансовую ошибку, неубиваемый "бабушкин хрущ" за счет нулевой амортизации более прибыльный, и может уходить вниз до коммуналки, не нанося убытков, при этом спрос на них будет, но со строны специфического контингента. Средний сегмент находится в уязвимом положении - очень высокая конкуренция, большие вложения и небольшая разница с "бабушкиными хрущами" в цене. Один неадекватный арендатор может легко испортить финансовые показатели.

Абсолютно вірно!
"Бабусиних" квартир на ринку оренди все більше.
Здаються в стані "ремонт 1984 року" за цінами, нижчими середньоринкових.
Як би там не було, а такі квартири в будинках біля метро мають свого споживача.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:13

  Type1 написав:
  hume написав:
  rjkz написав:Ой, Оболонь - это вообще странное явление, там свои закономерности, которые не работают в остальных районах.

Лукьяновка то же самое, это то, что я знаю на 100%. Да везде одно и то же. Даже в комфорт тауне цена аренды х2 от соседних хрущей.

Шлачёк по цене серьёзно забуксовал. Сегментация идёт полным ходом.

Я хз, нам накинули тыщенку на аренду. Посмотрел что предлагают вокруг - дешевле только то, что хуже.

Ви у якому районі (мікрорайоні) винаймаєте, і коли вам "накинули" тисячу: восени 2018 чи у лютому поточного року ?? Цікавлюся як орендодавець, який не планує у березні-квітні підвищувати плату своїм клієнтам з огляду на високі опалювальні тарифи цієї зими. Вважаю, що більшість орендодавців вгамує свої "апетити" до вересня, щоб не втратити клієнтів. Буду вдячний за відповідь.
ihorkyiv
 
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