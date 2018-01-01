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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:28
rjkz написав:
ак ни странно, но увеличивая конкурентность своих объектов, лендлорды делают финансовую ошибку, неубиваемый "бабушкин хрущ" за счет нулевой амортизации более прибыльный, и может уходить вниз до коммуналки, не нанося убытков, при этом спрос на них будет, но со строны специфического контингента. Средний сегмент находится в уязвимом положении - очень высокая конкуренция, большие вложения и небольшая разница с "бабушкиными хрущами" в цене. Один неадекватный арендатор может легко испортить финансовые показатели.
Абсолютно вірно!
"Бабусиних" квартир на ринку оренди все більше.
Здаються в стані "ремонт 1984 року" за цінами, нижчими середньоринкових.
Як би там не було, а такі квартири в будинках біля метро мають свого споживача.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:13
Type1 написав: hume написав: rjkz написав:
Ой, Оболонь - это вообще странное явление, там свои закономерности, которые не работают в остальных районах.
Лукьяновка то же самое, это то, что я знаю на 100%. Да везде одно и то же. Даже в комфорт тауне цена аренды х2 от соседних хрущей.
Шлачёк по цене серьёзно забуксовал. Сегментация идёт полным ходом.
Я хз, нам накинули тыщенку на аренду. Посмотрел что предлагают вокруг - дешевле только то, что хуже.
Ви у якому районі (мікрорайоні) винаймаєте, і коли вам "накинули" тисячу: восени 2018 чи у лютому поточного року ?? Цікавлюся як орендодавець, який не планує у березні-квітні підвищувати плату своїм клієнтам з огляду на високі опалювальні тарифи цієї зими. Вважаю, що більшість орендодавців вгамує свої "апетити" до вересня, щоб не втратити клієнтів. Буду вдячний за відповідь.
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