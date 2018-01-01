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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1307130813091310

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 221
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
29
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
38
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
40
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:28

  rjkz написав:ак ни странно, но увеличивая конкурентность своих объектов, лендлорды делают финансовую ошибку, неубиваемый "бабушкин хрущ" за счет нулевой амортизации более прибыльный, и может уходить вниз до коммуналки, не нанося убытков, при этом спрос на них будет, но со строны специфического контингента. Средний сегмент находится в уязвимом положении - очень высокая конкуренция, большие вложения и небольшая разница с "бабушкиными хрущами" в цене. Один неадекватный арендатор может легко испортить финансовые показатели.

Абсолютно вірно!
"Бабусиних" квартир на ринку оренди все більше.
Здаються в стані "ремонт 1984 року" за цінами, нижчими середньоринкових.
Як би там не було, а такі квартири в будинках біля метро мають свого споживача.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:13

  Type1 написав:
  hume написав:
  rjkz написав:Ой, Оболонь - это вообще странное явление, там свои закономерности, которые не работают в остальных районах.

Лукьяновка то же самое, это то, что я знаю на 100%. Да везде одно и то же. Даже в комфорт тауне цена аренды х2 от соседних хрущей.

Шлачёк по цене серьёзно забуксовал. Сегментация идёт полным ходом.

Я хз, нам накинули тыщенку на аренду. Посмотрел что предлагают вокруг - дешевле только то, что хуже.

Ви у якому районі (мікрорайоні) винаймаєте, і коли вам "накинули" тисячу: восени 2018 чи у лютому поточного року ?? Цікавлюся як орендодавець, який не планує у березні-квітні підвищувати плату своїм клієнтам з огляду на високі опалювальні тарифи цієї зими. Вважаю, що більшість орендодавців вгамує свої "апетити" до вересня, щоб не втратити клієнтів. Буду вдячний за відповідь.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:36

На ринку оренди повний штиль https://stroyobzor.ua/news/na-rynke-are ... spert.html
Для орендодавців найоптимальніша стратегія таки чекати вересня.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:42

Да вот, буквально недавно по телефону сообщил :D
Но поднимать раньше не мог по договору.
Так что я сравниваю цены год к году.
Соломенский район.
Type1
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:11

  Type1 написав: :D Я просто из арендаторов

Насчет "убрать коврик" - у меня когда-то были похожие требования. "В целом, конечно бред, сразу мысль "А что, так тоже можно?)). Обои не просили переклеить в другой цвет - уже хорошо.

1.Если квартиру снять хочется (т.к. локация)
2.Придраться не к чему (т.к. во время ремонта и комплектации учтен многолетний опыт)
3.Недешево т.к. п.1, п.2 (многие приходят на просмотры явно не в свой бюджет)
Что ещё остается делать?))
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:18

  hume написав:Лукьяновка то же самое, это то, что я знаю на 100%. Да везде одно и то же. Даже в комфорт тауне цена аренды х2 от соседних хрущей.

Шлачёк по цене серьёзно забуксовал. Сегментация идёт полным ходом.

Это скорее относится к 2018 году.
Сейчас, за тот шлачек что в более-менее состоянии (не хлам) лупят всего на 25% меньше, чем новострой со свежим ремонтом.
Инфа со слов адекватного рыла.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:47

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Пока слабо представляются однухи в панелях оболони, или хрущах лукьяновки по 12-13 кгрн, новострой в этих локациях бодро уходит по 16-17кгрн

Сейчас продаю шлачек, устал он сильно, ремонта просит. На сейчас не готов вкидывать в ремонт шлачка. Не уверен в его выстрел даже с ремонтом.

Хотя в интересной локации может и есть смысл, только при низкой цене входа.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:16

  hume написав:Пока слабо представляются однухи в панелях оболони, или хрущах лукьяновки по 12-13 кгрн, новострой в этих локациях бодро уходит по 16-17кгрн

Сейчас продаю шлачек, устал он сильно, ремонта просит. На сейчас не готов вкидывать в ремонт шлачка.

Я с такими же выводами продал на днях советскую панельку , которая тем не менее приносила 6.5 чистыми, амортизацию для ремонта 2000 я уже не считал... , и в тот же день зашёл в новый котлован, +добавка, в гораздо более перспективной локации..., поживём -подивимося.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:29

  Vadim V написав:Я с такими же выводами продал на днях советскую панельку , которая тем не менее приносила 6.5 , и в тот же день зашёл в новый котлован, +добавка, в гораздо более перспективной локации..., поживём -подивимося.

У меня вроде и локация хорошая, и деньги приносит (пока), но вильнолюди уничтожили дом и обоссали моп.

Посмотрим как пойдёт продажа.

Скажите, а какая разница получилась в цене метра шлачка и котлована в более перспективной локации?
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:30

  UA написав:
  hume написав:Лукьяновка то же самое, это то, что я знаю на 100%. Да везде одно и то же. Даже в комфорт тауне цена аренды х2 от соседних хрущей.

Шлачёк по цене серьёзно забуксовал. Сегментация идёт полным ходом.

Это скорее относится к 2018 году.
Сейчас, за тот шлачек что в более-менее состоянии (не хлам) лупят всего на 25% меньше, чем новострой со свежим ремонтом.
Инфа со слов адекватного рыла.


Смотря по району, где-то это и меньше. А если смотреть только по свежим новостроям, то там бывает и такая ситуация - человек купил квартиру под аренду, ввалил туда от души ну и думает - такая ДОЛЖНА стоить не меньше 2-х цен того что вокруг. И стоит квартира месяц-два, а потом потихоньку приходит понимание, что надо делать что-то с ценой. Но все это время ценник тянет статистику вверх.
rjkz
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