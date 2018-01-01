Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:ак ни странно, но увеличивая конкурентность своих объектов, лендлорды делают финансовую ошибку, неубиваемый "бабушкин хрущ" за счет нулевой амортизации более прибыльный, и может уходить вниз до коммуналки, не нанося убытков, при этом спрос на них будет, но со строны специфического контингента. Средний сегмент находится в уязвимом положении - очень высокая конкуренция, большие вложения и небольшая разница с "бабушкиными хрущами" в цене. Один неадекватный арендатор может легко испортить финансовые показатели.
Абсолютно вірно! "Бабусиних" квартир на ринку оренди все більше. Здаються в стані "ремонт 1984 року" за цінами, нижчими середньоринкових. Як би там не було, а такі квартири в будинках біля метро мають свого споживача.
rjkz написав:Ой, Оболонь - это вообще странное явление, там свои закономерности, которые не работают в остальных районах.
Лукьяновка то же самое, это то, что я знаю на 100%. Да везде одно и то же. Даже в комфорт тауне цена аренды х2 от соседних хрущей.
Шлачёк по цене серьёзно забуксовал. Сегментация идёт полным ходом.
Я хз, нам накинули тыщенку на аренду. Посмотрел что предлагают вокруг - дешевле только то, что хуже.
Ви у якому районі (мікрорайоні) винаймаєте, і коли вам "накинули" тисячу: восени 2018 чи у лютому поточного року ?? Цікавлюся як орендодавець, який не планує у березні-квітні підвищувати плату своїм клієнтам з огляду на високі опалювальні тарифи цієї зими. Вважаю, що більшість орендодавців вгамує свої "апетити" до вересня, щоб не втратити клієнтів. Буду вдячний за відповідь.
Насчет "убрать коврик" - у меня когда-то были похожие требования. "В целом, конечно бред, сразу мысль "А что, так тоже можно?)). Обои не просили переклеить в другой цвет - уже хорошо.
1.Если квартиру снять хочется (т.к. локация) 2.Придраться не к чему (т.к. во время ремонта и комплектации учтен многолетний опыт) 3.Недешево т.к. п.1, п.2 (многие приходят на просмотры явно не в свой бюджет) Что ещё остается делать?))
hume написав:Пока слабо представляются однухи в панелях оболони, или хрущах лукьяновки по 12-13 кгрн, новострой в этих локациях бодро уходит по 16-17кгрн
Сейчас продаю шлачек, устал он сильно, ремонта просит. На сейчас не готов вкидывать в ремонт шлачка.
Я с такими же выводами продал на днях советскую панельку , которая тем не менее приносила 6.5 чистыми, амортизацию для ремонта 2000 я уже не считал... , и в тот же день зашёл в новый котлован, +добавка, в гораздо более перспективной локации..., поживём -подивимося.
Vadim V написав:Я с такими же выводами продал на днях советскую панельку , которая тем не менее приносила 6.5 , и в тот же день зашёл в новый котлован, +добавка, в гораздо более перспективной локации..., поживём -подивимося.
У меня вроде и локация хорошая, и деньги приносит (пока), но вильнолюди уничтожили дом и обоссали моп.
Посмотрим как пойдёт продажа.
Скажите, а какая разница получилась в цене метра шлачка и котлована в более перспективной локации?
hume написав:Лукьяновка то же самое, это то, что я знаю на 100%. Да везде одно и то же. Даже в комфорт тауне цена аренды х2 от соседних хрущей.
Шлачёк по цене серьёзно забуксовал. Сегментация идёт полным ходом.
Это скорее относится к 2018 году. Сейчас, за тот шлачек что в более-менее состоянии (не хлам) лупят всего на 25% меньше, чем новострой со свежим ремонтом. Инфа со слов адекватного рыла.
Смотря по району, где-то это и меньше. А если смотреть только по свежим новостроям, то там бывает и такая ситуация - человек купил квартиру под аренду, ввалил туда от души ну и думает - такая ДОЛЖНА стоить не меньше 2-х цен того что вокруг. И стоит квартира месяц-два, а потом потихоньку приходит понимание, что надо делать что-то с ценой. Но все это время ценник тянет статистику вверх.