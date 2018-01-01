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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:54
hume написав: Vadim V написав:
Я с такими же выводами продал на днях советскую панельку , которая тем не менее приносила 6.5 , и в тот же день зашёл в новый котлован, +добавка, в гораздо более перспективной локации..., поживём -подивимося.
У меня вроде и локация хорошая, и деньги приносит (пока), но вильнолюди уничтожили дом и обоссали моп.
Посмотрим как пойдёт продажа.
Скажите, а какая разница получилась в цене метра шлачка и котлована в более перспективной локации?
Примерно 1,55 при равных площадях.
п.с. тоесть , новострой дороже , но в шлак хоть завтра заводи орендаторов , там есть приличная мебель и техника .....
Востаннє редагувалось Vadim V
в П'ят 08 лют, 2019 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Vadim V
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:07
hume написав:
Пока слабо представляются однухи в панелях оболони, или хрущах лукьяновки по 12-13 кгрн, новострой в этих локациях бодро уходит по 16-17кгрн
Сейчас продаю шлачек, устал он сильно, ремонта просит. На сейчас не готов вкидывать в ремонт шлачка. Не уверен в его выстрел даже с ремонтом.
Хотя в интересной локации может и есть смысл, только при низкой цене входа.
Слышал про ОболоньСкай по 16-18. Не пойму как оно так получается.
Совсем чуть чуть добавив можно арендовать в ФК 2.
Оболонський фетиш во всей красе.
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Додано: Суб 09 лют, 2019 09:20
Vadim V написав: hume написав:
Пока слабо представляются однухи в панелях оболони, или хрущах лукьяновки по 12-13 кгрн, новострой в этих локациях бодро уходит по 16-17кгрн
Сейчас продаю шлачек, устал он сильно, ремонта просит
. На сейчас не готов вкидывать в ремонт шлачка.
Я с такими же выводами продал на днях советскую панельку , которая тем не менее приносила 6.5 чистыми, амортизацию для ремонта 2000 я уже не считал... , и в тот же день зашёл в новый котлован, +добавка, в гораздо более перспективной локации..., поживём -подивимося.
Это вы за верх Гагарина и Подстанцию(16ти этажка напротив Дафи) пишете?
Почём вошли всё таки в Грани и какой этаж?
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барабашов
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