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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1308130913101311

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 221
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
29
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
38
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
40
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:54

  hume написав:
  Vadim V написав:Я с такими же выводами продал на днях советскую панельку , которая тем не менее приносила 6.5 , и в тот же день зашёл в новый котлован, +добавка, в гораздо более перспективной локации..., поживём -подивимося.

У меня вроде и локация хорошая, и деньги приносит (пока), но вильнолюди уничтожили дом и обоссали моп.

Посмотрим как пойдёт продажа.

Скажите, а какая разница получилась в цене метра шлачка и котлована в более перспективной локации?

Примерно 1,55 при равных площадях.
п.с. тоесть , новострой дороже , но в шлак хоть завтра заводи орендаторов , там есть приличная мебель и техника .....
Востаннє редагувалось Vadim V в П'ят 08 лют, 2019 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:07

  hume написав:Пока слабо представляются однухи в панелях оболони, или хрущах лукьяновки по 12-13 кгрн, новострой в этих локациях бодро уходит по 16-17кгрн

Сейчас продаю шлачек, устал он сильно, ремонта просит. На сейчас не готов вкидывать в ремонт шлачка. Не уверен в его выстрел даже с ремонтом.

Хотя в интересной локации может и есть смысл, только при низкой цене входа.

Слышал про ОболоньСкай по 16-18. Не пойму как оно так получается.
Совсем чуть чуть добавив можно арендовать в ФК 2.
Оболонський фетиш во всей красе.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 09:20

  Vadim V написав:
  hume написав:Пока слабо представляются однухи в панелях оболони, или хрущах лукьяновки по 12-13 кгрн, новострой в этих локациях бодро уходит по 16-17кгрн

Сейчас продаю шлачек, устал он сильно, ремонта просит. На сейчас не готов вкидывать в ремонт шлачка.

Я с такими же выводами продал на днях советскую панельку , которая тем не менее приносила 6.5 чистыми, амортизацию для ремонта 2000 я уже не считал... , и в тот же день зашёл в новый котлован, +добавка, в гораздо более перспективной локации..., поживём -подивимося.

Это вы за верх Гагарина и Подстанцию(16ти этажка напротив Дафи) пишете?
Почём вошли всё таки в Грани и какой этаж?
барабашов
 
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