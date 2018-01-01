Додано: Суб 09 лют, 2019 15:25

ihorkyiv написав: Наштовхнувся на стейку . Таке враження, що або журналюги, або іксперди з нерухомості й досі не знають, що суспільство живе в умовах ринкової економіки. "Эксперты по недвижимости говорят – рынок теневой, а значит цены и услуги не регулируются законодательно. Владельцы жилья могут выставлять сумму, которая им заблагорассудится. Сколько переплачивают украинцы на аренде – смотрите в рубрике "Жилищный вопрос". https://many-news.com/153780-zhilishchn ... -full.html Наштовхнувся. Таке враження, що або журналюги, або іксперди з нерухомості й досі не знають, що суспільство живе в умовах ринкової економіки. "Эксперты по недвижимости говорят – рынок теневой, а значит. Сколькона аренде – смотрите в рубрике "Жилищный вопрос".

Стейк - это хорошо, главное его правильно прожарить, не пересушить!Касательно остального - статья писалась арендаторами.Недавно имел разговор с друзьями в США - зашла речь о ценах на аренду в Киеве, я им начал описывать цены, в долларах сразу, чтобы им понятнее было, они не могут понять - почему при абсолютно разной локации, состоянии и комплектации, С ИХ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, аренда почти одинаковая - разница совсем несущественная. Пришлось им объяснять, что для Украины наши гривны - это почти как те-же цифры в долларах для них, и гдето минус 20%. То есть грн-20%~$. Хотя тоже сложно сопоставить. Надо сравнивать и доходы и цены и структуру расходов.