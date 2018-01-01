Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vadim V написав:Я с такими же выводами продал на днях советскую панельку , которая тем не менее приносила 6.5 , и в тот же день зашёл в новый котлован, +добавка, в гораздо более перспективной локации..., поживём -подивимося.
У меня вроде и локация хорошая, и деньги приносит (пока), но вильнолюди уничтожили дом и обоссали моп.
Посмотрим как пойдёт продажа.
Скажите, а какая разница получилась в цене метра шлачка и котлована в более перспективной локации?
Примерно 1,55 при равных площадях. п.с. тоесть , новострой дороже , но в шлак хоть завтра заводи орендаторов , там есть приличная мебель и техника .....
Востаннє редагувалось Vadim V в П'ят 08 лют, 2019 22:01, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Пока слабо представляются однухи в панелях оболони, или хрущах лукьяновки по 12-13 кгрн, новострой в этих локациях бодро уходит по 16-17кгрн
Сейчас продаю шлачек, устал он сильно, ремонта просит. На сейчас не готов вкидывать в ремонт шлачка.
Я с такими же выводами продал на днях советскую панельку , которая тем не менее приносила 6.5 чистыми, амортизацию для ремонта 2000 я уже не считал... , и в тот же день зашёл в новый котлован, +добавка, в гораздо более перспективной локации..., поживём -подивимося.
Это вы за верх Гагарина и Подстанцию(16ти этажка напротив Дафи) пишете? Почём вошли всё таки в Грани и какой этаж?
Vadim V написав:Я с такими же выводами продал на днях советскую панельку , которая тем не менее приносила 6.5 , и в тот же день зашёл в новый котлован, +добавка, в гораздо более перспективной локации..., поживём -подивимося.
У меня вроде и локация хорошая, и деньги приносит (пока), но вильнолюди уничтожили дом и обоссали моп.
Посмотрим как пойдёт продажа.
Скажите, а какая разница получилась в цене метра шлачка и котлована в более перспективной локации?
Примерно 1,55 при равных площадях. п.с. тоесть , новострой дороже , но в шлак хоть завтра заводи орендаторов , там есть приличная мебель и техника .....
У меня по Киеву получилось всего 1.3 но шлачек был реальный а котлован относительно очень перспективный Мог и на 1,5 выйти но с меньшей ликвидностью в будущем, ИМХО...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Наштовхнувся на статейку. Таке враження, що або журналюги, або іксперди з нерухомості й досі не знають, що суспільство живе в умовах ринкової економіки. "Эксперты по недвижимости говорят – рынок теневой, а значит цены и услуги не регулируются законодательно. Владельцы жилья могут выставлять сумму, которая им заблагорассудится. Сколько переплачивают украинцы на аренде – смотрите в рубрике "Жилищный вопрос". https://many-news.com/153780-zhilishchn ... -full.html
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Суб 09 лют, 2019 15:32, всього редагувалось 1 раз.
ihorkyiv написав:Наштовхнувся на стейку. Таке враження, що або журналюги, або іксперди з нерухомості й досі не знають, що суспільство живе в умовах ринкової економіки. "Эксперты по недвижимости говорят – рынок теневой, а значит цены и услуги не регулируются законодательно. Владельцы жилья могут выставлять сумму, которая им заблагорассудится. Сколько переплачивают украинцы на аренде – смотрите в рубрике "Жилищный вопрос". https://many-news.com/153780-zhilishchn ... -full.html
Стейк - это хорошо, главное его правильно прожарить, не пересушить!
Касательно остального - статья писалась арендаторами. Недавно имел разговор с друзьями в США - зашла речь о ценах на аренду в Киеве, я им начал описывать цены, в долларах сразу, чтобы им понятнее было, они не могут понять - почему при абсолютно разной локации, состоянии и комплектации, С ИХ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, аренда почти одинаковая - разница совсем несущественная. Пришлось им объяснять, что для Украины наши гривны - это почти как те-же цифры в долларах для них, и гдето минус 20%. То есть грн-20%~$. Хотя тоже сложно сопоставить. Надо сравнивать и доходы и цены и структуру расходов.
rjkz Дякую за нагадування. Швидко набирав + клава "підвисала". Американцям слід було нагадати щодо паритету купівельної спроможності гривні відносно долара. За твердженням О.Савченка, станом на січень 2018 року ПКС складав 3.11, і десь пару тижнів тому зустрів твердження, що у січні поточного року - 3.90. Тобто в Україні на 1000 доларів (у гривні) живуть на тому ж рівні, як американці у США - на 3110 або 3900 доларів. Виходить: 12000 на рік в Україні є еквівалентом 37320 або 46800 доларів на рік у США. Ось стаття, чи вважають себе американці багатими: https://uainfo.org/blognews/1548597814- ... y-ili.html
ihorkyiv написав:rjkz Дякую за нагадування. Швидко набирав + клава "підвисала". Американцям слід було нагадати щодо паритету купівельної спроможності гривні відносно долара. За твердженням О.Савченка, станом на січень 2018 року ПКС складав 3.11, і десь пару тижнів тому зустрів твердження, що у січні поточного року - 3.90. Тобто в Україні на 1000 доларів (у гривні) живуть на тому ж рівні, як американці у США - на 3110 або 3900 доларів. Виходить: 12000 на рік в Україні є еквівалентом 37320 або 46800 доларів на рік у США. Ось стаття, чи вважають себе американці багатими: https://uainfo.org/blognews/1548597814- ... y-ili.html
Ви вірите в казочки з ПКС? спробуйте тоді порівняти ціни на авто, iPhone, бензин у США і у нас.
BIGor Автівка і iPhone - це не критична потреба, умовно - предмети розкоші, без яких людина може спокійно прожити, особливо у містах щодо автомобіля. Такі товари ПКС грн-долар, на мою думку, не слід враховувати, як і у сфері послуг - епіляцію зони бікіні. ))