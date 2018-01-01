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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1309131013111312

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 221
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
29
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
38
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
40
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:10

  ihorkyiv написав:rjkz
Дякую за нагадування. Швидко набирав + клава "підвисала". Американцям слід було нагадати щодо паритету купівельної спроможності гривні відносно долара. За твердженням О.Савченка, станом на січень 2018 року ПКС складав 3.11, і десь пару тижнів тому зустрів твердження, що у січні поточного року - 3.90. Тобто в Україні на 1000 доларів (у гривні) живуть на тому ж рівні, як американці у США - на 3110 або 3900 доларів. Виходить: 12000 на рік в Україні є еквівалентом 37320 або 46800 доларів на рік у США. Ось стаття, чи вважають себе американці багатими: https://uainfo.org/blognews/1548597814- ... y-ili.html


Это не совсем то, о чем я писал, но вот о том что 1000 долларов в Украине коррелирует с 3900 в США - очень сомневаюсь, разве что в Украине это не 2 минималки явно, а США - да.
Это если сравнить разве что Киев.
Да и в самих Штатах жизнь очень разная в зависимости от штата и от того, живет человек в мегаполисе или деревне.
Кроме того, тот уровень порога бедности, что описан в статье - близок к истине, но это еще не вся истина. Если взять украинский некий уровень бедности и, скажем, есть у семьи доход Х, то кроме субсидии (пока) и якобы бесплатной якобы медицины, больше у чеовека ничего нет. В Штатах, порог бедности дает моральное (так как на практике этим пользуются и очень небедные люди) право на фудстемпы (банковские карточки, на которые можно покупать только продукты питания, правда, включая и деликатесы), обамакер (правда, тут странное дело, если у тебя много денег, но нет дохода, то пользоваться им можешь, а если есть доход, но денег нет - то нет, и если не было дохода в течении части финансового года (с 1 октября по 30 сентября) и под конец появился, то надо заплатить страховку за все месяцы, когда не было дохода, а если дотянуть до начала следующего фингода, то нет), медикейд (это для действительно бедных людей, но покрывает это столько, что очень небольшой процент действительно богатых людей может себе такое позволить), кроме того, есть госпитали, где лечат бесплатно всех, включая нелегальных мигрантов, а, жилье! Люди с низким доходом становятся на 8-ю секцию (программу), по которой они оплачивают треть от своих доходов на аренду, а остальное - государство и/или становятся в очередь на жилье по лоу-инкам (причем что по 8-й что по лоу-инкам - это может быть не только гадюшник, но и приличное жилье в хорошем районе). К чему я это все написал? К тому, что семья с доходом в 2 000 баксов в месяц будет обеспечена на +300-400 фудстемпами, +500-700 страховки и если по НЙ ценам, то еще примерно 1500 доплаты на аренду. Итого основных программ помощи еще на 2500.
То есть, фактически это эквивалентно 4500 или примерно 55 тысяч в год.
Там есть такое высказывание - В США хорошо живут или очень бедные или очень богатые, а средний класс все это оплачивает. Поэтому работающие и зарабатывающие американцы очень негативно относятся к такой высокой социальной ответственности государства. Но что есть - то есть.
Теперь, если говорить о ППС - в США дешевле чем в Украине - автомобили (почти в 2 раза), одежда, бензин, продукты питания (кроме привычных нам овощей типа буряк, морковь, картофель и хлеб, хотя...мы скоро догоним) примерно на том-же уровне или чуть дешевле, кредиты. Намного дороже - медицина (но она есть и очень эффективная в лечении всего, кроме соплей), недвижимость и аренда, проезд в городском общественном транспорте (где он есть), услуги (что логично при их уровне оплаты труда), телевидение и интернет (примерно 40-50 баксов в месяц) и мобильная связь.
По моим оценкам, бюджет семьи из 4-х человек в НЙ на месяц - примерно 3 куе, из которых аренда 1500-2000 (эти цифры быстро устаревают, очень динамично растет из-за постоянного наплыва мигрантов) в более-менее нормальном месте, но не в дорогом комплексе и не на Манхеттене. Это без машины (в НЙ - это проблема), но с расходами на городской транспорт. Без ресторанов, где есть обслуживание.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:22

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Намного дороже - медицина (но она есть и очень эффективная в лечении всего, кроме соплей)

ага, еще про дантистов которые не покрываются стаховкой(цены) уточните, :mrgreen:
ужаснули беззубые эмигранты-жители НЙ живущие там овер 30лет...
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:33

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Намного дороже - медицина (но она есть и очень эффективная в лечении всего, кроме соплей)

ага, еще про дантистов которые не покрываются стаховкой(цены) уточните, :mrgreen:
ужаснули беззубые эмигранты-жители НЙ живущие там овер 30лет...


Это смотря какие эмигранты - если люди на социале, то медикейд им покрывает и офтальмологию и стоматологию, но такие пакеты получить непросто. Потратиться на приезд в Украину и сделать по 300 баксов то что там стоит 2000 за имплант - вопрос надо или нет. Кроме того, в Украине есть альтернативные формы зубного протезирования, которые не практикуют в США.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:41

  Vadim V написав:Я с такими же выводами продал на днях советскую панельку , которая тем не менее приносила 6.5 чистыми

А как Вы договаривались с квартирантами о просмотрах для продажи?
Они терпели просмотры? Не возмущались? Или арендаторы быстро съехали, чтобы не жить в квартире, выставленной на продажу?
Мне одна риелтор сказала, что как правило, квартиры с живущими в ней арендаторами плохо продаются.
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