Додано: Суб 09 лют, 2019 17:10

ihorkyiv написав: rjkz

Дякую за нагадування. Швидко набирав + клава "підвисала". Американцям слід було нагадати щодо паритету купівельної спроможності гривні відносно долара. За твердженням О.Савченка, станом на січень 2018 року ПКС складав 3.11, і десь пару тижнів тому зустрів твердження, що у січні поточного року - 3.90. Тобто в Україні на 1000 доларів (у гривні) живуть на тому ж рівні, як американці у США - на 3110 або 3900 доларів. Виходить: 12000 на рік в Україні є еквівалентом 37320 або 46800 доларів на рік у США. Ось стаття, чи вважають себе американці багатими: https://uainfo.org/blognews/1548597814- ... y-ili.html Дякую за нагадування. Швидко набирав + клава "підвисала". Американцям слід було нагадати щодо паритету купівельної спроможності гривні відносно долара. За твердженням О.Савченка, станом на січень 2018 року ПКС складав 3.11, і десь пару тижнів тому зустрів твердження, що у січні поточного року - 3.90. Тобто в Україні на 1000 доларів (у гривні) живуть на тому ж рівні, як американці у США - на 3110 або 3900 доларів. Виходить: 12000 на рік в Україні є еквівалентом 37320 або 46800 доларів на рік у США. Ось стаття, чи вважають себе американці багатими:

Это не совсем то, о чем я писал, но вот о том что 1000 долларов в Украине коррелирует с 3900 в США - очень сомневаюсь, разве что в Украине это не 2 минималки явно, а США - да.Это если сравнить разве что Киев.Да и в самих Штатах жизнь очень разная в зависимости от штата и от того, живет человек в мегаполисе или деревне.Кроме того, тот уровень порога бедности, что описан в статье - близок к истине, но это еще не вся истина. Если взять украинский некий уровень бедности и, скажем, есть у семьи доход Х, то кроме субсидии (пока) и якобы бесплатной якобы медицины, больше у чеовека ничего нет. В Штатах, порог бедности дает моральное (так как на практике этим пользуются и очень небедные люди) право на фудстемпы (банковские карточки, на которые можно покупать только продукты питания, правда, включая и деликатесы), обамакер (правда, тут странное дело, если у тебя много денег, но нет дохода, то пользоваться им можешь, а если есть доход, но денег нет - то нет, и если не было дохода в течении части финансового года (с 1 октября по 30 сентября) и под конец появился, то надо заплатить страховку за все месяцы, когда не было дохода, а если дотянуть до начала следующего фингода, то нет), медикейд (это для действительно бедных людей, но покрывает это столько, что очень небольшой процент действительно богатых людей может себе такое позволить), кроме того, есть госпитали, где лечат бесплатно всех, включая нелегальных мигрантов, а, жилье! Люди с низким доходом становятся на 8-ю секцию (программу), по которой они оплачивают треть от своих доходов на аренду, а остальное - государство и/или становятся в очередь на жилье по лоу-инкам (причем что по 8-й что по лоу-инкам - это может быть не только гадюшник, но и приличное жилье в хорошем районе). К чему я это все написал? К тому, что семья с доходом в 2 000 баксов в месяц будет обеспечена на +300-400 фудстемпами, +500-700 страховки и если по НЙ ценам, то еще примерно 1500 доплаты на аренду. Итого основных программ помощи еще на 2500.То есть, фактически это эквивалентно 4500 или примерно 55 тысяч в год.Там есть такое высказывание - В США хорошо живут или очень бедные или очень богатые, а средний класс все это оплачивает. Поэтому работающие и зарабатывающие американцы очень негативно относятся к такой высокой социальной ответственности государства. Но что есть - то есть.Теперь, если говорить о ППС - в США дешевле чем в Украине - автомобили (почти в 2 раза), одежда, бензин, продукты питания (кроме привычных нам овощей типа буряк, морковь, картофель и хлеб, хотя...мы скоро догоним) примерно на том-же уровне или чуть дешевле, кредиты. Намного дороже - медицина (но она есть и очень эффективная в лечении всего, кроме соплей), недвижимость и аренда, проезд в городском общественном транспорте (где он есть), услуги (что логично при их уровне оплаты труда), телевидение и интернет (примерно 40-50 баксов в месяц) и мобильная связь.По моим оценкам, бюджет семьи из 4-х человек в НЙ на месяц - примерно 3 куе, из которых аренда 1500-2000 (эти цифры быстро устаревают, очень динамично растет из-за постоянного наплыва мигрантов) в более-менее нормальном месте, но не в дорогом комплексе и не на Манхеттене. Это без машины (в НЙ - это проблема), но с расходами на городской транспорт. Без ресторанов, где есть обслуживание.