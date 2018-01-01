ага, еще про дантистов которые не покрываются стаховкой(цены) уточните,
ужаснули беззубые эмигранты-жители НЙ живущие там овер 30лет...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:22
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
ага, еще про дантистов которые не покрываются стаховкой(цены) уточните,
ужаснули беззубые эмигранты-жители НЙ живущие там овер 30лет...
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Додано: Суб 09 лют, 2019 17:33
Это смотря какие эмигранты - если люди на социале, то медикейд им покрывает и офтальмологию и стоматологию, но такие пакеты получить непросто. Потратиться на приезд в Украину и сделать по 300 баксов то что там стоит 2000 за имплант - вопрос надо или нет. Кроме того, в Украине есть альтернативные формы зубного протезирования, которые не практикуют в США.
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:41
А как Вы договаривались с квартирантами о просмотрах для продажи?
Они терпели просмотры? Не возмущались? Или арендаторы быстро съехали, чтобы не жить в квартире, выставленной на продажу?
Мне одна риелтор сказала, что как правило, квартиры с живущими в ней арендаторами плохо продаются.
Додано: Суб 09 лют, 2019 18:23
Был пробный один просмотр при квартирантах , потом они резко съехали,хотя я им сказал что можете пару месяцев пожить пока не найдёте подходящее и просмотров при них не будет.
Риэлтор правильно говорит.
Додано: Нед 10 лют, 2019 15:00
Чёрт, это утверждение вывело меня из себя. Зашёл только чтобы ответить.
Представим ситуацию, что я хочу полететь, например, в Турцию или Исландию. Я прилетаю со своими деньгами и недоумеваю от того что мне почему-то отказывают пересчитывать по ППС-у мои кровные. Как же так отвечаю я им, ведь Игорь с форума сказал мне, что этого должно хватить.
Я жил несколько месяцев в штатах, в Калифорнии. И скажу, что действительно значительно дороже там - это услуги, входы в музеи и прочее. Да и то, это не то за что приходится платить там часто. Еда даже дешевле выходит по многим позициям - свинина, рыба, морские продукты. Бенз понтовый, по крайней мере был - сейчас немного поднялся. В общем, 4000 там это далеко не то что 1000 тут, скорее где-то 1500-2000.
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