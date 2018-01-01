Додано: Нед 10 лют, 2019 15:00

ihorkyiv написав: rjkz

Дякую за нагадування. Швидко набирав + клава "підвисала". Американцям слід було нагадати щодо паритету купівельної спроможності гривні відносно долара. За твердженням О.Савченка, станом на січень 2018 року ПКС складав 3.11, і десь пару тижнів тому зустрів твердження, що у січні поточного року - 3.90. Тобто в Україні на 1000 доларів (у гривні) живуть на тому ж рівні, як американці у США - на 3110 або 3900 доларів. Виходить: 12000 на рік в Україні є еквівалентом 37320 або 46800 доларів на рік у США. Ось стаття, чи вважають себе американці багатими: https://uainfo.org/blognews/1548597814- ... y-ili.html Дякую за нагадування. Швидко набирав + клава "підвисала". Американцям слід було нагадати щодо паритету купівельної спроможності гривні відносно долара. За твердженням О.Савченка, станом на січень 2018 року ПКС складав 3.11, і десь пару тижнів тому зустрів твердження, що у січні поточного року - 3.90. Тобто в Україні на 1000 доларів (у гривні) живуть на тому ж рівні, як американці у США - на 3110 або 3900 доларів. Виходить: 12000 на рік в Україні є еквівалентом 37320 або 46800 доларів на рік у США. Ось стаття, чи вважають себе американці багатими:

Чёрт, это утверждение вывело меня из себя. Зашёл только чтобы ответить.Представим ситуацию, что я хочу полететь, например, в Турцию или Исландию. Я прилетаю со своими деньгами и недоумеваю от того что мне почему-то отказывают пересчитывать по ППС-у мои кровные. Как же так отвечаю я им, ведь Игорь с форума сказал мне, что этого должно хватить.Я жил несколько месяцев в штатах, в Калифорнии. И скажу, что действительно значительно дороже там - это услуги, входы в музеи и прочее. Да и то, это не то за что приходится платить там часто. Еда даже дешевле выходит по многим позициям - свинина, рыба, морские продукты. Бенз понтовый, по крайней мере был - сейчас немного поднялся. В общем, 4000 там это далеко не то что 1000 тут, скорее где-то 1500-2000.