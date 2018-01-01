ага, еще про дантистов которые не покрываются стаховкой(цены) уточните,
ужаснули беззубые эмигранты-жители НЙ живущие там овер 30лет...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:22
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
ага, еще про дантистов которые не покрываются стаховкой(цены) уточните,
ужаснули беззубые эмигранты-жители НЙ живущие там овер 30лет...
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Додано: Суб 09 лют, 2019 17:33
Это смотря какие эмигранты - если люди на социале, то медикейд им покрывает и офтальмологию и стоматологию, но такие пакеты получить непросто. Потратиться на приезд в Украину и сделать по 300 баксов то что там стоит 2000 за имплант - вопрос надо или нет. Кроме того, в Украине есть альтернативные формы зубного протезирования, которые не практикуют в США.
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:41
А как Вы договаривались с квартирантами о просмотрах для продажи?
Они терпели просмотры? Не возмущались? Или арендаторы быстро съехали, чтобы не жить в квартире, выставленной на продажу?
Мне одна риелтор сказала, что как правило, квартиры с живущими в ней арендаторами плохо продаются.
Додано: Суб 09 лют, 2019 18:23
Был пробный один просмотр при квартирантах , потом они резко съехали,хотя я им сказал что можете пару месяцев пожить пока не найдёте подходящее и просмотров при них не будет.
Риэлтор правильно говорит.
Додано: Нед 10 лют, 2019 15:00
Чёрт, это утверждение вывело меня из себя. Зашёл только чтобы ответить.
Представим ситуацию, что я хочу полететь, например, в Турцию или Исландию. Я прилетаю со своими деньгами и недоумеваю от того что мне почему-то отказывают пересчитывать по ППС-у мои кровные. Как же так отвечаю я им, ведь Игорь с форума сказал мне, что этого должно хватить.
Я жил несколько месяцев в штатах, в Калифорнии. И скажу, что действительно значительно дороже там - это услуги, входы в музеи и прочее. Да и то, это не то за что приходится платить там часто. Еда даже дешевле выходит по многим позициям - свинина, рыба, морские продукты. Бенз понтовый, по крайней мере был - сейчас немного поднялся. В общем, 4000 там это далеко не то что 1000 тут, скорее где-то 1500-2000.
Додано: Нед 10 лют, 2019 17:57
А где именно в Калифорнии Вы жили, в какой части?
Вы жили у знакомых или арендовали? Вы пользовались общественным транспортом или на машине? Вы были один или с семьей?
Продукты - дешевле и намного качественней украинских, по безопасности продуктов питания США делит первое место с Великобританией, Украина, к сожалению, в седьмом десятке стран. Не знаю, как в Калифорнии, но в НЙ вход во многие музеи чисто символический ($1), я правда не большой любитель музеев, но в Метрополиан был именно за этот ценник. Очень давно, в первый приезд, поднимался на Эмпайр Стейт Билдинг, тогда это стоило 22 бакса на человека, потом вроде было 35 а потом 50 (но это из третьих уже рук).
Надо понимать, что у туристов и резидентов разная структура расходов.
Вы медицинскую страховку платили местную? Вы с одной арендной локации переезжали в другую?
Там где-то кажется, что шара, но где-то и ого-го.
Поэтому очень сложно сказать как этот самый ППС соотносится там и тут.
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:12
rjkz Вам про зубы за две пенсии на имплант - вы про музеи за доллар. Вы окорочка наколотые гормонами с гриля жевать свежей программкой с Метрополитена будете? А бензином по двушке за галлон оплачивать аренду и кондиционирование дома или квартиры в штате, где в апреле уже плюс 35, а в октябре - ещё?
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