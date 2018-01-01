Додано: Нед 10 лют, 2019 23:55

барабашов написав: rjkz Вам про зубы за две пенсии на имплант - вы про музеи за доллар. Вы окорочка наколотые гормонами с гриля жевать свежей программкой с Метрополитена будете? А бензином по двушке за галлон оплачивать аренду и кондиционирование дома или квартиры в штате, где в апреле уже плюс 35, а в октябре - ещё? Вам про зубы за две пенсии на имплант - вы про музеи за доллар. Вы окорочка наколотые гормонами с гриля жевать свежей программкой с Метрополитена будете? А бензином по двушке за галлон оплачивать аренду и кондиционирование дома или квартиры в штате, где в апреле уже плюс 35, а в октябре - ещё?

по безопасности продуктов питания США делит первое место с Великобританией, Украина, к сожалению, в седьмом десятке стран.

Ой, как все запущенооо.1. Зубы - да, дорого, только...я знаю людей пожилого возраста с нормальными зубами, знаю у кого проблемы - им просто все равно, знаю тех, кто не мог себе позволить там лечить -приезжали в Киев делать. Больше всего ноют как раз "наши" с Брайтона, у них совок в голове остался - им все должны, но сами задницу не поднимут 2 шага пройти или пальцем шевельнуть. Час езды на Лонг Айленд в бесплатный госпиталь. И кстати, кто скорей себе зубы поставит - наш пенсионер с пенсией 60 баксов и имплантами за 400 или американский с пенсией от 400 (это федеральная, то есть если человек не заработал себе вообще ничего на пенсию) + 8-я программа+фудстемпы+медикейд (и кстати, при такой мизерной пенсии стоматология будет включена, если человек хоть немного пошевелится).Из вашей риторики, вообще непонятно, почему 1,5 миллиона граждан Украины каждый год пытаются выиграть Гринку, а не американские пенсы штурмующие украинский паспортный контроль в Борисполе?2.еще раз. Если есть особое желание быть уверенным в экологичности - покупайте ЭКО продукты дороже на 20-100%.3. Я знаю несколько семей, та часть коммуналки, которую оплачивают они (а не лендлорды) - порядка 100 долларов в месяц. И где 35 в апреле? Штаты огромные - где-то жарко, а где-то холодно, а где-то и не жарко и не холодно.4. Даже то, что для нас очень кажется дорого...просто сопоставьте с их доходами.Еще раз, дорого:- аренда- медицина/страховка, но с оговорками.- общественный транспорт- детские сады- алкоголь. Если кому-то он нужен. Мне - по барабану сколько он стоит.- услуги- штрафы за нарушение ПДД-в некоторых штатах очень высокий налог на владение недвижимостью, в некоторых нулевой.Больше пока в голову ничего не приходит.