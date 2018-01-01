ага, еще про дантистов которые не покрываются стаховкой(цены) уточните,
ужаснули беззубые эмигранты-жители НЙ живущие там овер 30лет...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:22
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
ага, еще про дантистов которые не покрываются стаховкой(цены) уточните,
ужаснули беззубые эмигранты-жители НЙ живущие там овер 30лет...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:33
Это смотря какие эмигранты - если люди на социале, то медикейд им покрывает и офтальмологию и стоматологию, но такие пакеты получить непросто. Потратиться на приезд в Украину и сделать по 300 баксов то что там стоит 2000 за имплант - вопрос надо или нет. Кроме того, в Украине есть альтернативные формы зубного протезирования, которые не практикуют в США.
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:41
А как Вы договаривались с квартирантами о просмотрах для продажи?
Они терпели просмотры? Не возмущались? Или арендаторы быстро съехали, чтобы не жить в квартире, выставленной на продажу?
Мне одна риелтор сказала, что как правило, квартиры с живущими в ней арендаторами плохо продаются.
Додано: Суб 09 лют, 2019 18:23
Был пробный один просмотр при квартирантах , потом они резко съехали,хотя я им сказал что можете пару месяцев пожить пока не найдёте подходящее и просмотров при них не будет.
Риэлтор правильно говорит.
Додано: Нед 10 лют, 2019 15:00
Чёрт, это утверждение вывело меня из себя. Зашёл только чтобы ответить.
Представим ситуацию, что я хочу полететь, например, в Турцию или Исландию. Я прилетаю со своими деньгами и недоумеваю от того что мне почему-то отказывают пересчитывать по ППС-у мои кровные. Как же так отвечаю я им, ведь Игорь с форума сказал мне, что этого должно хватить.
Я жил несколько месяцев в штатах, в Калифорнии. И скажу, что действительно значительно дороже там - это услуги, входы в музеи и прочее. Да и то, это не то за что приходится платить там часто. Еда даже дешевле выходит по многим позициям - свинина, рыба, морские продукты. Бенз понтовый, по крайней мере был - сейчас немного поднялся. В общем, 4000 там это далеко не то что 1000 тут, скорее где-то 1500-2000.
Додано: Нед 10 лют, 2019 17:57
А где именно в Калифорнии Вы жили, в какой части?
Вы жили у знакомых или арендовали? Вы пользовались общественным транспортом или на машине? Вы были один или с семьей?
Продукты - дешевле и намного качественней украинских, по безопасности продуктов питания США делит первое место с Великобританией, Украина, к сожалению, в седьмом десятке стран. Не знаю, как в Калифорнии, но в НЙ вход во многие музеи чисто символический ($1), я правда не большой любитель музеев, но в Метрополиан был именно за этот ценник. Очень давно, в первый приезд, поднимался на Эмпайр Стейт Билдинг, тогда это стоило 22 бакса на человека, потом вроде было 35 а потом 50 (но это из третьих уже рук).
Надо понимать, что у туристов и резидентов разная структура расходов.
Вы медицинскую страховку платили местную? Вы с одной арендной локации переезжали в другую?
Там где-то кажется, что шара, но где-то и ого-го.
Поэтому очень сложно сказать как этот самый ППС соотносится там и тут.
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:12
rjkz Вам про зубы за две пенсии на имплант - вы про музеи за доллар. Вы окорочка наколотые гормонами с гриля жевать свежей программкой с Метрополитена будете? А бензином по двушке за галлон оплачивать аренду и кондиционирование дома или квартиры в штате, где в апреле уже плюс 35, а в октябре - ещё?
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:24
барабашов
+1
за слог
ну и кстати в северных штатах где сейчас -25 тоже "недорого" отопление...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:55
Ой, как все запущенооо.
1. Зубы - да, дорого, только...я знаю людей пожилого возраста с нормальными зубами, знаю у кого проблемы - им просто все равно, знаю тех, кто не мог себе позволить там лечить -приезжали в Киев делать. Больше всего ноют как раз "наши" с Брайтона, у них совок в голове остался - им все должны, но сами задницу не поднимут 2 шага пройти или пальцем шевельнуть. Час езды на Лонг Айленд в бесплатный госпиталь. И кстати, кто скорей себе зубы поставит - наш пенсионер с пенсией 60 баксов и имплантами за 400 или американский с пенсией от 400 (это федеральная, то есть если человек не заработал себе вообще ничего на пенсию) + 8-я программа+фудстемпы+медикейд (и кстати, при такой мизерной пенсии стоматология будет включена, если человек хоть немного пошевелится).
Из вашей риторики, вообще непонятно, почему 1,5 миллиона граждан Украины каждый год пытаются выиграть Гринку, а не американские пенсы штурмующие украинский паспортный контроль в Борисполе?
2. Обколотые окорочка - это у нас. еще раз
. Если есть особое желание быть уверенным в экологичности - покупайте ЭКО продукты дороже на 20-100%.
3. Я знаю несколько семей, та часть коммуналки, которую оплачивают они (а не лендлорды) - порядка 100 долларов в месяц. И где 35 в апреле? Штаты огромные - где-то жарко, а где-то холодно, а где-то и не жарко и не холодно.
4. Даже то, что для нас очень кажется дорого...просто сопоставьте с их доходами.
Еще раз, дорого:
- аренда
- медицина/страховка, но с оговорками.
- общественный транспорт
- детские сады
- алкоголь. Если кому-то он нужен. Мне - по барабану сколько он стоит.
- услуги
- штрафы за нарушение ПДД
-в некоторых штатах очень высокий налог на владение недвижимостью, в некоторых нулевой.
Больше пока в голову ничего не приходит.
Востаннє редагувалось rjkz в Пон 11 лют, 2019 00:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 лют, 2019 00:00
О, и чем Вас 25 градусный мороз испугал?
Я в Киеве и 30 градусный заставал - 96 и 97 год, точно помню, еще и по стройке наших алканавтов гонял.
Это только последние годы сказалось глобальное потепление.
И у нас отопление совсем недешевое, сопоставимое со штатовским. И еще раз - не забывайте о порядке доходов там и тут.
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