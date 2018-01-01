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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1310131113121313

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 223
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
29
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
39
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
40
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
8
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 00:35

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Я продавал квартиру с арендаторами. Больше года продавал. Как вспомню - так вздрогну. Но я честно предупредил, что буду продавать и скидку сделал в арендной плате. Но все равно - больше, надеюсь, такого опыта в жизни не будет.
Слава Богу - продал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 00:45

  airmax78 написав:Я продавал квартиру с арендаторами. Больше года продавал. Как вспомню - так вздрогну. Но я честно предупредил, что буду продавать и скидку сделал в арендной плате. Но все равно - больше, надеюсь, такого опыта в жизни не будет.
Слава Богу - продал.


В Ылитном АППСе, знакомые продавали в 2014-м, долго продавали, пока не съехали, не вывезли мебель, убрали, подкрасили, освежили лак на паркете и...продали за месяц.
rjkz
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  #<1 ... 1310131113121313
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