Я продавал квартиру с арендаторами. Больше года продавал. Как вспомню - так вздрогну. Но я честно предупредил, что буду продавать и скидку сделал в арендной плате. Но все равно - больше, надеюсь, такого опыта в жизни не будет.
Слава Богу - продал.
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Додано: Пон 11 лют, 2019 00:35
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Я продавал квартиру с арендаторами. Больше года продавал. Как вспомню - так вздрогну. Но я честно предупредил, что буду продавать и скидку сделал в арендной плате. Но все равно - больше, надеюсь, такого опыта в жизни не будет.
Слава Богу - продал.
Додано: Пон 11 лют, 2019 00:45
В Ылитном АППСе, знакомые продавали в 2014-м, долго продавали, пока не съехали, не вывезли мебель, убрали, подкрасили, освежили лак на паркете и...продали за месяц.
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