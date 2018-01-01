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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1311131213131314>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 224
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
29
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
39
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
41
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
8
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 00:00

  Прохожий написав:барабашов
+1
за слог 8)

ну и кстати в северных штатах где сейчас -25 тоже "недорого" отопление...


О, и чем Вас 25 градусный мороз испугал?
Я в Киеве и 30 градусный заставал - 96 и 97 год, точно помню, еще и по стройке наших алканавтов гонял.
Это только последние годы сказалось глобальное потепление.
И у нас отопление совсем недешевое, сопоставимое со штатовским. И еще раз - не забывайте о порядке доходов там и тут.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 00:35

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Я продавал квартиру с арендаторами. Больше года продавал. Как вспомню - так вздрогну. Но я честно предупредил, что буду продавать и скидку сделал в арендной плате. Но все равно - больше, надеюсь, такого опыта в жизни не будет.
Слава Богу - продал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 00:45

  airmax78 написав:Я продавал квартиру с арендаторами. Больше года продавал. Как вспомню - так вздрогну. Но я честно предупредил, что буду продавать и скидку сделал в арендной плате. Но все равно - больше, надеюсь, такого опыта в жизни не будет.
Слава Богу - продал.


В Ылитном АППСе, знакомые продавали в 2014-м, долго продавали, пока не съехали, не вывезли мебель, убрали, подкрасили, освежили лак на паркете и...продали за месяц.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Коллеги, есть у кого опыт сдачи дома в пригороде? Не хоромы и не хатыка - цивильный домик, 70-130м2.
Поделитесь идеями - кто может быть арендатором в пригороде? До супермаркета 5 км, до ближайшей маршрутки 1км, школы 1км. Сори за офф, дуже надо :))
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:34

  vhata написав:Коллеги, есть у кого опыт сдачи дома в пригороде? Не хоромы и не хатыка - цивильный домик, 70-130м2.
Поделитесь идеями - кто может быть арендатором в пригороде? До супермаркета 5 км, до ближайшей маршрутки 1км. Сори за офф, дуже надо :))

Лучший вариант это семья с детьми дошкольного возраста сдающая свою квартиру в городе и арендующая домик в пригороде.
Среди моих знакомых таких арендаторов несколько. Все очень платежеспособные, но покупать домик в пригороде считают марнотратством.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:40

  UA написав:Лучший вариант это семья с детьми дошкольного возраста сдающая свою квартиру в городе и арендующая домик в пригороде.
Среди моих знакомых таких арендаторов несколько. Все очень платежеспособные, но покупать домик в пригороде считают марнотратством.
Круть, не подумала про таких. СПАСИБО! Еще кто может? Командировочные на год-два? Айтишники - не?

Это я по теме "
  UA написав:
Дома в пригороде это пожалуй самый серьезный влет на падающем рынке недвижимости.
так есть.
Но категорически не понятно - почему?!

висит у меня такое "счастье" хто зна сколько лет, не поднимается рука продать за гроши ( Думаю, если Бог даст, с весны закончить отделку и сдать.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:58

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

vhata написав:Коллеги, есть у кого опыт сдачи дома в пригороде? Не хоромы и не хатыка - цивильный домик, 70-130м2.
Поделитесь идеями - кто может быть арендатором в пригороде? До супермаркета 5 км, до ближайшей маршрутки 1км, школы 1км. Сори за офф, дуже надо :))


у меня приятель снимает 100 метров в новых петровцах за 1 куе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:02

  kingkongovets написав:
vhata написав:Коллеги, есть у кого опыт сдачи дома в пригороде? Не хоромы и не хатыка - цивильный домик, 70-130м2.
Поделитесь идеями - кто может быть арендатором в пригороде? До супермаркета 5 км, до ближайшей маршрутки 1км, школы 1км. Сори за офф, дуже надо :))


у меня приятель снимает 100 метров в новых петровцах за 1 куе
одинокий? :) в смысле мне интересно понять - "портрет" потенциального арендатора в пригороде. Спасибо, Кинг :)

И еще, если можно - Ваши знакомые готовы будут подтапливать дровами камин? (газа нет, электроотопление)
Востаннє редагувалось vhata в Сер 13 лют, 2019 23:05, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:04

  vhata написав:Круть, не подумала про таких. Еще кто может? Командировочные на год-два? Айтишники - не?

Командировочные рабочие? Они разные бывают. Оно Вам надо?
Айтишники это дети асфальта.
У меня есть знакомый высокопоставленный :D айтишник с Донецка. Так он в 2014, иммигрировав из Страны Дураков в Киев арендовал в Пуще.
Сбежал через 2 месяца, заплатив как положено арендодателю штраф. Сейчас арендует на Подоле...
  vhata написав:так есть.
Но категорически не понятно - почему?!

1.Молодым нужна транспортная и инфраструктурная доступность.
У стариков уже нет сил и денег менять стиль жизни.
2. Если у человека есть и квартира в городе и дом в пригороде, то при денежной нужде дом идет на продажу, а квартира остается. Таковы психологические особенности.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:10

  UA написав:1.Молодым нужна транспортная и инфраструктурная доступность.
У стариков уже нет сил и денег менять стиль жизни.
2. Если у человека есть и квартира в городе и дом в пригороде, то при денежной нужде дом идет на продажу, а квартира остается. Таковы психологические особенности.
Блин, да, как просто!
Покупала по молодости, потому что наслушалась: "самая дорогая недвига - пригород Лондона :))"
осторожно, пишу из провинции
vhata
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