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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 лют, 2019 00:00
Прохожий написав:барабашов
+1
за слог
ну и кстати в северных штатах где сейчас -25 тоже "недорого" отопление...
О, и чем Вас 25 градусный мороз испугал?
Я в Киеве и 30 градусный заставал - 96 и 97 год, точно помню, еще и по стройке наших алканавтов гонял.
Это только последние годы сказалось глобальное потепление.
И у нас отопление совсем недешевое, сопоставимое со штатовским. И еще раз - не забывайте о порядке доходов там и тут.
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rjkz
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2
Додано: Пон 11 лют, 2019 00:35
Я продавал квартиру с арендаторами. Больше года продавал. Как вспомню - так вздрогну. Но я честно предупредил, что буду продавать и скидку сделал в арендной плате. Но все равно - больше, надеюсь, такого опыта в жизни не будет.
Слава Богу - продал.
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airmax78
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Додано: Пон 11 лют, 2019 00:45
airmax78 написав:
Я продавал квартиру с арендаторами. Больше года продавал. Как вспомню - так вздрогну. Но я честно предупредил, что буду продавать и скидку сделал в арендной плате. Но все равно - больше, надеюсь, такого опыта в жизни не будет.
Слава Богу - продал.
В Ылитном АППСе, знакомые продавали в 2014-м, долго продавали, пока не съехали, не вывезли мебель, убрали, подкрасили, освежили лак на паркете и...продали за месяц.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 22:29
Коллеги, есть у кого опыт сдачи дома в пригороде? Не хоромы и не хатыка - цивильный домик, 70-130м2.
Поделитесь идеями - кто может быть арендатором
в пригороде? До супермаркета 5 км, до ближайшей маршрутки 1км, школы 1км. Сори за офф, дуже надо
)
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Сер 13 лют, 2019 22:34
vhata написав:
Коллеги, есть у кого опыт сдачи дома в пригороде? Не хоромы и не хатыка - цивильный домик, 70-130м2.
Поделитесь идеями - кто может быть арендатором
в пригороде? До супермаркета 5 км, до ближайшей маршрутки 1км. Сори за офф, дуже надо
)
Лучший вариант это семья с детьми дошкольного возраста сдающая свою квартиру в городе и арендующая домик в пригороде.
Среди моих знакомых таких арендаторов несколько. Все очень платежеспособные, но покупать домик в пригороде считают марнотратством.
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UA
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1
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:40
UA написав:
Лучший вариант это семья с детьми дошкольного возраста сдающая свою квартиру в городе и арендующая домик в пригороде.
Среди моих знакомых таких арендаторов несколько. Все очень платежеспособные, но покупать домик в пригороде считают марнотратством.
Круть, не подумала про таких. СПАСИБО! Еще кто может? Командировочные на год-два? Айтишники - не?
Это я по теме "
UA написав:
Дома в пригороде это пожалуй самый серьезный влет на падающем рынке недвижимости.
так есть.
Но категорически не понятно - почему?!
висит у меня такое "счастье" хто зна сколько лет, не поднимается рука продать за гроши ( Думаю, если Бог даст, с весны закончить отделку и сдать.
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Сер 13 лют, 2019 22:58
vhata написав:
Коллеги, есть у кого опыт сдачи дома в пригороде? Не хоромы и не хатыка - цивильный домик, 70-130м2.
Поделитесь идеями - кто может быть арендатором
в пригороде? До супермаркета 5 км, до ближайшей маршрутки 1км, школы 1км. Сори за офф, дуже надо
)
у меня приятель снимает 100 метров в новых петровцах за 1 куе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:02
kingkongovets написав: vhata написав:
Коллеги, есть у кого опыт сдачи дома в пригороде? Не хоромы и не хатыка - цивильный домик, 70-130м2.
Поделитесь идеями - кто может быть арендатором
в пригороде? До супермаркета 5 км, до ближайшей маршрутки 1км, школы 1км. Сори за офф, дуже надо
)
у меня приятель снимает 100 метров в новых петровцах за 1 куе
одинокий?
в смысле мне интересно понять - "портрет" потенциального арендатора в пригороде. Спасибо, Кинг
И еще, если можно - Ваши знакомые готовы будут подтапливать дровами камин? (газа нет, электроотопление)
Востаннє редагувалось vhata
в Сер 13 лют, 2019 23:05, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:04
vhata написав:
Круть, не подумала про таких. Еще кто может? Командировочные на год-два? Айтишники - не?
Командировочные рабочие? Они разные бывают. Оно Вам надо?
Айтишники это дети асфальта.
У меня есть знакомый высокопоставленный
айтишник с Донецка. Так он в 2014, иммигрировав из Страны Дураков в Киев арендовал в Пуще.
Сбежал через 2 месяца, заплатив как положено арендодателю штраф. Сейчас арендует на Подоле...
vhata написав:
так есть.
Но категорически не понятно - почему?!
1.Молодым нужна транспортная и инфраструктурная доступность.
У стариков уже нет сил и денег менять стиль жизни.
2. Если у человека есть и квартира в городе и дом в пригороде, то при денежной нужде дом идет на продажу, а квартира остается. Таковы психологические особенности.
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UA
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1
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:10
UA написав:
1.Молодым нужна транспортная и инфраструктурная доступность.
У стариков уже нет сил и денег менять стиль жизни.
2. Если у человека есть и квартира в городе и дом в пригороде, то при денежной нужде дом идет на продажу, а квартира остается. Таковы психологические особенности.
Блин, да, как просто!
Покупала по молодости, потому что наслушалась: "самая дорогая недвига - пригород Лондона
)"
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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