Додано: Сер 13 лют, 2019 22:58

vhata написав: Коллеги, есть у кого опыт сдачи дома в пригороде? Не хоромы и не хатыка - цивильный домик, 70-130м2.

Поделитесь идеями - кто может быть арендатором в пригороде? До супермаркета 5 км, до ближайшей маршрутки 1км, школы 1км. Сори за офф, дуже надо ) Коллеги, есть у кого опыт сдачи дома в пригороде? Не хоромы и не хатыка - цивильный домик, 70-130м2.Поделитесь идеями -в пригороде? До супермаркета 5 км, до ближайшей маршрутки 1км, школы 1км. Сори за офф, дуже надо



у меня приятель снимает 100 метров в новых петровцах за 1 куе у меня приятель снимает 100 метров в новых петровцах за 1 куе

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.