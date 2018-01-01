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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1311131213131314

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 224
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
29
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
39
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
41
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
8
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:18

  vhata написав:
  UA написав:1.Молодым нужна транспортная и инфраструктурная доступность.
У стариков уже нет сил и денег менять стиль жизни.
2. Если у человека есть и квартира в городе и дом в пригороде, то при денежной нужде дом идет на продажу, а квартира остается. Таковы психологические особенности.
Блин, да, как просто!
Покупала по молодости, потому что наслушалась: "самая дорогая недвига - пригород Лондона :))"

В Лондоне зима мягче.
Британия это финансовый офшор.
ПС. Прибывая на Кипре, можно подумать, что Лимасол это пригород одновременно Москвы, Киева, Лондона...
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:23

  UA написав:ПС. Прибывая на Кипре, можно подумать, что Лимасол это пригород одновременно Москвы, Киева, Лондона...

эх, "если бы молодось знала, если бы старость могла" :) Крутонуть бы машину времени взад - купила бы разного элит жилья в центре и все! :)
Спасибо, коллеги - спокойной ночи и мира в сердце! :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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