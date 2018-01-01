|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:18
vhata написав: UA написав:
1.Молодым нужна транспортная и инфраструктурная доступность.
У стариков уже нет сил и денег менять стиль жизни.
2. Если у человека есть и квартира в городе и дом в пригороде, то при денежной нужде дом идет на продажу, а квартира остается. Таковы психологические особенности.
Блин, да, как просто!
Покупала по молодости, потому что наслушалась: "самая дорогая недвига - пригород Лондона
)"
В Лондоне зима мягче.
Британия это финансовый офшор.
ПС. Прибывая на Кипре, можно подумать, что Лимасол это пригород одновременно Москвы, Киева, Лондона...
-
UA
-
-
- Повідомлень: 3662
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 334 раз.
- Подякували: 503 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:23
UA написав:
ПС. Прибывая на Кипре, можно подумать, что Лимасол это пригород одновременно Москвы, Киева, Лондона...
эх, "если бы молодось знала, если бы старость могла"
Крутонуть бы машину времени взад - купила бы разного элит жилья в центре и все!
Спасибо, коллеги - спокойной ночи и мира в сердце!
осторожно, пишу из провинции
-
vhata
-
-
- Повідомлень: 131
- З нами з: 06.05.18
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:43
vhata написав:
одинокий?
в смысле мне интересно понять - "портрет" потенциального арендатора в пригороде. Спасибо, Кинг
И еще, если можно - Ваши знакомые готовы будут подтапливать дровами камин? (газа нет, электроотопление)
с женой, годовалым ребенком и дочкой жены от первого брака
снимали перед этим за двушку возле круглика, щас переехали в более дешевый, и он и жена хорошо зарабатывают, дом начали снимать потому шо родился ребенок, а в царском доме в центре у них лифта нет и таскать по ступенькам коляску не вариант
сдают квартиру другу за тот же штукарь - там 80+ метров ту бедрум с очч классным ремонтом (друг очч неплохой архитектор)
дровами они топить точно не будут, топят газом, дето 3-4 тыщи в месяц за газ уходит зимой
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 6034
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 845 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|