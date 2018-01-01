RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1311131213131314

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 224
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
29
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
39
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
41
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
8
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:18

  vhata написав:
  UA написав:1.Молодым нужна транспортная и инфраструктурная доступность.
У стариков уже нет сил и денег менять стиль жизни.
2. Если у человека есть и квартира в городе и дом в пригороде, то при денежной нужде дом идет на продажу, а квартира остается. Таковы психологические особенности.
Блин, да, как просто!
Покупала по молодости, потому что наслушалась: "самая дорогая недвига - пригород Лондона :))"

В Лондоне зима мягче.
Британия это финансовый офшор.
ПС. Прибывая на Кипре, можно подумать, что Лимасол это пригород одновременно Москвы, Киева, Лондона...
UA
 
Повідомлень: 3662
З нами з: 19.07.08
Подякував: 334 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:23

  UA написав:ПС. Прибывая на Кипре, можно подумать, что Лимасол это пригород одновременно Москвы, Киева, Лондона...

эх, "если бы молодось знала, если бы старость могла" :) Крутонуть бы машину времени взад - купила бы разного элит жилья в центре и все! :)
Спасибо, коллеги - спокойной ночи и мира в сердце! :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 131
З нами з: 06.05.18
Подякував: 58 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:43

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

vhata написав:одинокий? :) в смысле мне интересно понять - "портрет" потенциального арендатора в пригороде. Спасибо, Кинг :)

И еще, если можно - Ваши знакомые готовы будут подтапливать дровами камин? (газа нет, электроотопление)


с женой, годовалым ребенком и дочкой жены от первого брака
снимали перед этим за двушку возле круглика, щас переехали в более дешевый, и он и жена хорошо зарабатывают, дом начали снимать потому шо родился ребенок, а в царском доме в центре у них лифта нет и таскать по ступенькам коляску не вариант
сдают квартиру другу за тот же штукарь - там 80+ метров ту бедрум с классным функциональным ремонтом (друг очч неплохой архитектор)

дровами они топить точно не будут, топят газом, дето 3-4 тыщи в месяц за газ уходит зимой
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6035
З нами з: 05.06.16
Подякував: 344 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 07:03

  kingkongovets написав:
vhata написав:Коллеги, есть у кого опыт сдачи дома в пригороде? Не хоромы и не хатыка - цивильный домик, 70-130м2.
Поделитесь идеями - кто может быть арендатором в пригороде? До супермаркета 5 км, до ближайшей маршрутки 1км, школы 1км. Сори за офф, дуже надо :))


у меня приятель снимает 100 метров в новых петровцах за 1 куе

Не слишком ли дорого платит за аренду?
Сам обьект во сколько оцениваете, 120,130куе или больше он стОит на рынке?
За двушку снимал наверно метров 300 фазенду типа той за 270куе в Козине, что недавно все кости ей перемыли "почему так дёшево продают"?
барабашов
 
Повідомлень: 1308
З нами з: 16.06.15
Подякував: 134 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 07:37

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

барабашов написав:Не слишком ли дорого платит за аренду?
Сам обьект во сколько оцениваете, 120,130куе или больше он стОит на рынке?
За двушку снимал наверно метров 300 фазенду типа той за 270куе в Козине, что недавно все кости ей перемыли "почему так дёшево продают"?


думаю норм платит
за двушку снимал дом чуть побольше из красного кирпича (метров 120) в очень модном закрытом поселке, сейчас попроще и поскромнее - газоблок/пенопласт/короед
даже не знаю как их оценивать, думаю найти арендаторов на такой дом задача на порядок более сложная, чем на квартиру за эту же сумму - ца гораздо более узкая и переборчивая имхо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6035
З нами з: 05.06.16
Подякував: 344 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1311131213131314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 515, 516, 517
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
5169 88512
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 08:22
Долярчик
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 6434
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 5703
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67686)
14.02.2019 08:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.