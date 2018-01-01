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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:18
vhata написав: UA написав:
1.Молодым нужна транспортная и инфраструктурная доступность.
У стариков уже нет сил и денег менять стиль жизни.
2. Если у человека есть и квартира в городе и дом в пригороде, то при денежной нужде дом идет на продажу, а квартира остается. Таковы психологические особенности.
Блин, да, как просто!
Покупала по молодости, потому что наслушалась: "самая дорогая недвига - пригород Лондона
)"
В Лондоне зима мягче.
Британия это финансовый офшор.
ПС. Прибывая на Кипре, можно подумать, что Лимасол это пригород одновременно Москвы, Киева, Лондона...
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:23
UA написав:
ПС. Прибывая на Кипре, можно подумать, что Лимасол это пригород одновременно Москвы, Киева, Лондона...
эх, "если бы молодось знала, если бы старость могла"
Крутонуть бы машину времени взад - купила бы разного элит жилья в центре и все!
Спасибо, коллеги - спокойной ночи и мира в сердце!
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:43
vhata написав:
одинокий?
в смысле мне интересно понять - "портрет" потенциального арендатора в пригороде. Спасибо, Кинг
И еще, если можно - Ваши знакомые готовы будут подтапливать дровами камин? (газа нет, электроотопление)
с женой, годовалым ребенком и дочкой жены от первого брака
снимали перед этим за двушку возле круглика, щас переехали в более дешевый, и он и жена хорошо зарабатывают, дом начали снимать потому шо родился ребенок, а в царском доме в центре у них лифта нет и таскать по ступенькам коляску не вариант
сдают квартиру другу за тот же штукарь - там 80+ метров ту бедрум с классным функциональным ремонтом (друг очч неплохой архитектор)
дровами они топить точно не будут, топят газом, дето 3-4 тыщи в месяц за газ уходит зимой
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 14 лют, 2019 07:03
kingkongovets написав: vhata написав:
Коллеги, есть у кого опыт сдачи дома в пригороде? Не хоромы и не хатыка - цивильный домик, 70-130м2.
Поделитесь идеями - кто может быть арендатором
в пригороде? До супермаркета 5 км, до ближайшей маршрутки 1км, школы 1км. Сори за офф, дуже надо
)
у меня приятель снимает 100 метров в новых петровцах за 1 куе
Не слишком ли дорого платит за аренду?
Сам обьект во сколько оцениваете, 120,130куе или больше он стОит на рынке?
За двушку снимал наверно метров 300 фазенду типа той за 270куе в Козине, что недавно все кости ей перемыли "почему так дёшево продают"?
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барабашов
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Додано: Чет 14 лют, 2019 07:37
барабашов написав:Не слишком ли дорого платит за аренду?
Сам обьект во сколько оцениваете, 120,130куе или больше он стОит на рынке?
За двушку снимал наверно метров 300 фазенду типа той за 270куе в Козине, что недавно все кости ей перемыли "почему так дёшево продают"?
думаю норм платит
за двушку снимал дом чуть побольше из красного кирпича (метров 120) в очень модном закрытом поселке, сейчас попроще и поскромнее - газоблок/пенопласт/короед
даже не знаю как их оценивать, думаю найти арендаторов на такой дом задача на порядок более сложная, чем на квартиру за эту же сумму - ца гораздо более узкая и переборчивая имхо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:34
kingkongovets написав:
барабашов написав:Не слишком ли дорого платит за аренду?
Сам обьект во сколько оцениваете, 120,130куе или больше он стОит на рынке?
За двушку снимал наверно метров 300 фазенду типа той за 270куе в Козине, что недавно все кости ей перемыли "почему так дёшево продают"?
думаю норм платит
за двушку снимал дом чуть побольше из красного кирпича (метров 120) в очень модном закрытом поселке, сейчас попроще и поскромнее - газоблок/пенопласт/короед
даже не знаю как их оценивать, думаю найти арендаторов на такой дом задача на порядок более сложная, чем на квартиру за эту же сумму - ца гораздо более узкая и переборчивая имхо
Котеджей в пригороде понастроили будь здоров, это не может не давить на рынок.
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UA
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Додано: Чет 14 лют, 2019 12:04
vhata написав: UA написав:
Лучший вариант это семья с детьми дошкольного возраста сдающая свою квартиру в городе и арендующая домик в пригороде.
Среди моих знакомых таких арендаторов несколько. Все очень платежеспособные, но покупать домик в пригороде считают марнотратством.
Круть, не подумала про таких. СПАСИБО! Еще кто может? Командировочные на год-два? Айтишники - не?
Это я по теме "
UA написав:
Дома в пригороде это пожалуй самый серьезный влет на падающем рынке недвижимости.
так есть.
Но категорически не понятно - почему?!
висит у меня такое "счастье" хто зна сколько лет, не поднимается рука продать за гроши ( Думаю, если Бог даст, с весны закончить отделку и сдать.
Зависит от уровня дома, но я так понимаю, это не пригород Киева. UA - правильно написал. Я знаю семью, у них небольшой доход и маленькая 2к хрущевка на Нивках.
НЕдавно родился 3-й ребенок. Поместиться в 40м2 хруще - проблема, денег докладывать нет. Сняли домик в Черниговской (если я не ошибаюсь) губернии.
Кроме того, есть люди, которые просто предпочитают жить в отдельном доме квартирной жизни. Но, думаю, это семьи с детьми. Если будете сдавать весной, не попадите на людей, которые снимут под видом долгосрока себе "дачу на лето" и съедут в начале осени.
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