Додано: Сер 13 лют, 2019 23:43

vhata написав: одинокий? в смысле мне интересно понять - "портрет" потенциального арендатора в пригороде. Спасибо, Кинг



И еще, если можно - Ваши знакомые готовы будут подтапливать дровами камин? (газа нет, электроотопление) одинокий?в смысле мне интересно понять - "портрет" потенциального арендатора в пригороде. Спасибо, КингИ еще, если можно - Ваши знакомые готовы будут подтапливать дровами камин? (газа нет, электроотопление)



с женой, годовалым ребенком и дочкой жены от первого брака

снимали перед этим за двушку возле круглика, щас переехали в более дешевый, и он и жена хорошо зарабатывают, дом начали снимать потому шо родился ребенок, а в царском доме в центре у них лифта нет и таскать по ступенькам коляску не вариант

сдают квартиру другу за тот же штукарь - там 80+ метров ту бедрум с классным функциональным ремонтом (друг очч неплохой архитектор)



дровами они топить точно не будут, топят газом, дето 3-4 тыщи в месяц за газ уходит зимой с женой, годовалым ребенком и дочкой жены от первого бракаснимали перед этим за двушку возле круглика, щас переехали в более дешевый, и он и жена хорошо зарабатывают, дом начали снимать потому шо родился ребенок, а в царском доме в центре у них лифта нет и таскать по ступенькам коляску не вариантсдают квартиру другу за тот же штукарь - там 80+ метров ту бедрум с классным функциональным ремонтом (друг очч неплохой архитектор)дровами они топить точно не будут, топят газом, дето 3-4 тыщи в месяц за газ уходит зимой

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.