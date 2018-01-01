Додано: Чет 14 лют, 2019 13:23

Америка - плата за комунальны послуги."В рамках ежегодных зимних причитаний о больших счетах за коммуналку и стоимости жизни за городом.Мне тут в почту чужой счет за газ попал. Я так впечатлился цифрой, что решил им с вами поделиться.$906,39 – это за газ за два месяца. Из них $523,52 – это только за январь. Правда и дом там большой, но цифра все равно внушает.У меня тоже в этом году рекорд. В январе отопление обошлось мне в 270 с копейками долларов. Если прибавить электричество и Интернет, то получилось чуть больше $500. А еще – аренда, вода, сотовая связь, страховка на машину, платные дороги и так далее...P.S. Предупреждение об отключении только потому, что накопилась задолженность за два месяца. У меня тоже так иногда бывает, когда просто забываю вовремя оплатить счет. Если этого не сделать, то отключение, штраф за повторное подключение и могут потребовать внести депозит на оплату. И еще негативным образом скажется на кредитной истории."