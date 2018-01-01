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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 14 лют, 2019 23:59
vhata написав: kingkongovets написав:
думаю найти арендаторов на такой дом задача на порядок более сложная, чем на квартиру за эту же сумму - ца гораздо более узкая и переборчивая имхо
верно
прикинула, сколько денег и нервов надо влить на косметику внутри, благоустрий участка, беседку хотя бы с мангалом... то хай стоит, как есть.
Может вырвемся когда то из зубожиння, да продастся.
Интересно, нынешним детям инета захочется когда то повозиться в саду, пожарить шашлычок в своем мангале...?
Наврядли.
Я тоже дите асфальта, и если еще природа (городской парк или пригородный лес - более чем достаточно) и шашлык (хотя для меня это просто один из способов приготовления мяса, может самый романтичный, хоть и не самый лучший) для меня отдаленно что-то значат, но не трепещу, то ковыряние с ботаникой в упор не понимаю. В Липинке (это такой ЖК в Киеве между Нивками и Виноградарем, если давно не были
) для владельцев квартир на 1-м этаже - палисадник и зона барбекью (не совсем понимаю этого удовольствия - снизу вверх идет дым от мангала, а сверху вниз летят бычки). В достроенном долгострое на Венике есть стационарный мангал с отделением для казана, в отдалении от дома, довольно чисто и цивильно (пока), в вайбере желающие объявляют о желании и резервируют время, чтобы не было накладок. Мясо там только готовят, а едят дома.
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rjkz
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:04
rjkz написав:
снизу вверх идет дым от мангала, а сверху вниз летят бычки). В достроенном долгострое на Венике есть стационарный мангал с отделением для казана, в отдалении от дома, довольно чисто и цивильно (пока), в вайбере желающие объявляют о желании и резервируют время, чтобы не было накладок. Мясо там только готовят, а едят дома.
это все равно, что загорать и купаться в луже
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:37
vhata написав: rjkz написав:
снизу вверх идет дым от мангала, а сверху вниз летят бычки). В достроенном долгострое на Венике есть стационарный мангал с отделением для казана, в отдалении от дома, довольно чисто и цивильно (пока), в вайбере желающие объявляют о желании и резервируют время, чтобы не было накладок. Мясо там только готовят, а едят дома.
это все равно, что загорать и купаться в луже
Может быть.
Времена меняются, меняются интересы и приоритеты.
Я могу нечто похожее на шашлык и на сковороде гриль забацать.
Мне больше принципиально "с кем", а не "где" и "как".
М-да, двусмысленно получилось.
К вопросу "луж". Последний раз купался на Министерке лет 20 назад. Чистый песок, прозрачная вода. Лет 10 назад приехал, увидел грязное ...нет, не болото, мусорный отстойник. Что в воде, что на берегу. Развернулся и уехал. Но есть люди, которым норм. И на Министерке и на Синем озере и в Днепре.
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rjkz
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- Подякував: 3503 раз.
- Подякували: 1790 раз.
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2
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