Додано: Чет 14 лют, 2019 23:59

vhata написав: kingkongovets написав: думаю найти арендаторов на такой дом задача на порядок более сложная, чем на квартиру за эту же сумму - ца гораздо более узкая и переборчивая имхо думаю найти арендаторов на такой дом задача на порядок более сложная, чем на квартиру за эту же сумму - ца гораздо более узкая и переборчивая имхо верно

прикинула, сколько денег и нервов надо влить на косметику внутри, благоустрий участка, беседку хотя бы с мангалом... то хай стоит, как есть.

Может вырвемся когда то из зубожиння, да продастся.



Интересно, нынешним детям инета захочется когда то повозиться в саду, пожарить шашлычок в своем мангале...? верноприкинула, сколько денег и нервов надо влить на косметику внутри, благоустрий участка, беседку хотя бы с мангалом... то хай стоит, как есть.Может вырвемся когда то из зубожиння, да продастся.Интересно, нынешним детям инета захочется когда то повозиться в саду, пожарить шашлычок в своем мангале...?

Наврядли.Я тоже дите асфальта, и если еще природа (городской парк или пригородный лес - более чем достаточно) и шашлык (хотя для меня это просто один из способов приготовления мяса, может самый романтичный, хоть и не самый лучший) для меня отдаленно что-то значат, но не трепещу, то ковыряние с ботаникой в упор не понимаю. В Липинке (это такой ЖК в Киеве между Нивками и Виноградарем, если давно не были) для владельцев квартир на 1-м этаже - палисадник и зона барбекью (не совсем понимаю этого удовольствия - снизу вверх идет дым от мангала, а сверху вниз летят бычки). В достроенном долгострое на Венике есть стационарный мангал с отделением для казана, в отдалении от дома, довольно чисто и цивильно (пока), в вайбере желающие объявляют о желании и резервируют время, чтобы не было накладок. Мясо там только готовят, а едят дома.