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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1312131313141315

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 226
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
45
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
29
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
39
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
42
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
8
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:59

  vhata написав:
  kingkongovets написав:думаю найти арендаторов на такой дом задача на порядок более сложная, чем на квартиру за эту же сумму - ца гораздо более узкая и переборчивая имхо
верно :(
прикинула, сколько денег и нервов надо влить на косметику внутри, благоустрий участка, беседку хотя бы с мангалом... то хай стоит, как есть.
Может вырвемся когда то из зубожиння, да продастся.

Интересно, нынешним детям инета захочется когда то повозиться в саду, пожарить шашлычок в своем мангале...? :)


Наврядли.
Я тоже дите асфальта, и если еще природа (городской парк или пригородный лес - более чем достаточно) и шашлык (хотя для меня это просто один из способов приготовления мяса, может самый романтичный, хоть и не самый лучший) для меня отдаленно что-то значат, но не трепещу, то ковыряние с ботаникой в упор не понимаю. В Липинке (это такой ЖК в Киеве между Нивками и Виноградарем, если давно не были :oops: ) для владельцев квартир на 1-м этаже - палисадник и зона барбекью (не совсем понимаю этого удовольствия - снизу вверх идет дым от мангала, а сверху вниз летят бычки). В достроенном долгострое на Венике есть стационарный мангал с отделением для казана, в отдалении от дома, довольно чисто и цивильно (пока), в вайбере желающие объявляют о желании и резервируют время, чтобы не было накладок. Мясо там только готовят, а едят дома.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:04

  rjkz написав:снизу вверх идет дым от мангала, а сверху вниз летят бычки). В достроенном долгострое на Венике есть стационарный мангал с отделением для казана, в отдалении от дома, довольно чисто и цивильно (пока), в вайбере желающие объявляют о желании и резервируют время, чтобы не было накладок. Мясо там только готовят, а едят дома.
это все равно, что загорать и купаться в луже :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:37

  vhata написав:
  rjkz написав:снизу вверх идет дым от мангала, а сверху вниз летят бычки). В достроенном долгострое на Венике есть стационарный мангал с отделением для казана, в отдалении от дома, довольно чисто и цивильно (пока), в вайбере желающие объявляют о желании и резервируют время, чтобы не было накладок. Мясо там только готовят, а едят дома.
это все равно, что загорать и купаться в луже :)



Может быть.
Времена меняются, меняются интересы и приоритеты.
Я могу нечто похожее на шашлык и на сковороде гриль забацать.
Мне больше принципиально "с кем", а не "где" и "как". :lol: М-да, двусмысленно получилось. :lol:
К вопросу "луж". Последний раз купался на Министерке лет 20 назад. Чистый песок, прозрачная вода. Лет 10 назад приехал, увидел грязное ...нет, не болото, мусорный отстойник. Что в воде, что на берегу. Развернулся и уехал. Но есть люди, которым норм. И на Министерке и на Синем озере и в Днепре.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:11

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:. В достроенном долгострое на Венике есть стационарный мангал с отделением для казана, в отдалении от дома, довольно чисто и цивильно (пока), в вайбере желающие объявляют о желании и резервируют время, чтобы не было накладок. Мясо там только готовят, а едят дома.

Это какой быв. недострой, если не секрет?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:30

  rjkz написав:
  vhata написав:
  rjkz написав:снизу вверх идет дым от мангала, а сверху вниз летят бычки). В достроенном долгострое на Венике есть стационарный мангал с отделением для казана, в отдалении от дома, довольно чисто и цивильно (пока), в вайбере желающие объявляют о желании и резервируют время, чтобы не было накладок. Мясо там только готовят, а едят дома.
это все равно, что загорать и купаться в луже :)



Может быть.
Времена меняются, меняются интересы и приоритеты.
Я могу нечто похожее на шашлык и на сковороде гриль забацать.
Мне больше принципиально "с кем", а не "где" и "как". :lol: М-да, двусмысленно получилось. :lol:
К вопросу "луж". Последний раз купался на Министерке лет 20 назад. Чистый песок, прозрачная вода. Лет 10 назад приехал, увидел грязное ...нет, не болото, мусорный отстойник. Что в воде, что на берегу. Развернулся и уехал. Но есть люди, которым норм. И на Министерке и на Синем озере и в Днепре.

Мангал на СВОЁМ участке не сравниться с тем , это примерно как затиснуться в маршрутку на сидение огороженное фанерой от соседнего сидения
или ехать в своём личном авто.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:57

У меня в 3-х минутах ходьбы парк, в котором стоит десятка полтора мангалов. Зимой они почти всегда свободны. Летом, если все мангалы заняты, вполне можно пристроиться к компании и жарить по очереди. Пользование мангалами бесплатно. И есть зона, где разрешено ставить свои мангалы (контролируется муниципальной вартой и камерами, так что на запрещенной зоне не поставишь). Скажу честно, мегаудобная опция, когда хочется природу и шашлык.
Natt
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