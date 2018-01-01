|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:59
vhata написав: kingkongovets написав:
думаю найти арендаторов на такой дом задача на порядок более сложная, чем на квартиру за эту же сумму - ца гораздо более узкая и переборчивая имхо
верно
прикинула, сколько денег и нервов надо влить на косметику внутри, благоустрий участка, беседку хотя бы с мангалом... то хай стоит, как есть.
Может вырвемся когда то из зубожиння, да продастся.
Интересно, нынешним детям инета захочется когда то повозиться в саду, пожарить шашлычок в своем мангале...?
Наврядли.
Я тоже дите асфальта, и если еще природа (городской парк или пригородный лес - более чем достаточно) и шашлык (хотя для меня это просто один из способов приготовления мяса, может самый романтичный, хоть и не самый лучший) для меня отдаленно что-то значат, но не трепещу, то ковыряние с ботаникой в упор не понимаю. В Липинке (это такой ЖК в Киеве между Нивками и Виноградарем, если давно не были
) для владельцев квартир на 1-м этаже - палисадник и зона барбекью (не совсем понимаю этого удовольствия - снизу вверх идет дым от мангала, а сверху вниз летят бычки). В достроенном долгострое на Венике есть стационарный мангал с отделением для казана, в отдалении от дома, довольно чисто и цивильно (пока), в вайбере желающие объявляют о желании и резервируют время, чтобы не было накладок. Мясо там только готовят, а едят дома.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 8564
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3513 раз.
- Подякували: 1800 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:04
rjkz написав:
снизу вверх идет дым от мангала, а сверху вниз летят бычки). В достроенном долгострое на Венике есть стационарный мангал с отделением для казана, в отдалении от дома, довольно чисто и цивильно (пока), в вайбере желающие объявляют о желании и резервируют время, чтобы не было накладок. Мясо там только готовят, а едят дома.
это все равно, что загорать и купаться в луже
осторожно, пишу из провинции
-
vhata
-
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 06.05.18
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:37
vhata написав: rjkz написав:
снизу вверх идет дым от мангала, а сверху вниз летят бычки). В достроенном долгострое на Венике есть стационарный мангал с отделением для казана, в отдалении от дома, довольно чисто и цивильно (пока), в вайбере желающие объявляют о желании и резервируют время, чтобы не было накладок. Мясо там только готовят, а едят дома.
это все равно, что загорать и купаться в луже
Может быть.
Времена меняются, меняются интересы и приоритеты.
Я могу нечто похожее на шашлык и на сковороде гриль забацать.
Мне больше принципиально "с кем", а не "где" и "как".
М-да, двусмысленно получилось.
К вопросу "луж". Последний раз купался на Министерке лет 20 назад. Чистый песок, прозрачная вода. Лет 10 назад приехал, увидел грязное ...нет, не болото, мусорный отстойник. Что в воде, что на берегу. Развернулся и уехал. Но есть люди, которым норм. И на Министерке и на Синем озере и в Днепре.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 8564
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3513 раз.
- Подякували: 1800 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:11
rjkz написав:
. В достроенном долгострое на Венике есть стационарный мангал с отделением для казана, в отдалении от дома, довольно чисто и цивильно (пока), в вайбере желающие объявляют о желании и резервируют время, чтобы не было накладок. Мясо там только готовят, а едят дома.
Это какой быв. недострой, если не секрет?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
-
Рыба-сом
-
-
- Повідомлень: 1648
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 675 раз.
- Подякували: 338 раз.
-
- Профіль
-
3
3
Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:30
rjkz написав: vhata написав: rjkz написав:
снизу вверх идет дым от мангала, а сверху вниз летят бычки). В достроенном долгострое на Венике есть стационарный мангал с отделением для казана, в отдалении от дома, довольно чисто и цивильно (пока), в вайбере желающие объявляют о желании и резервируют время, чтобы не было накладок. Мясо там только готовят, а едят дома.
это все равно, что загорать и купаться в луже
Может быть.
Времена меняются, меняются интересы и приоритеты. Я могу нечто похожее на шашлык и на сковороде гриль забацать
.
Мне больше принципиально "с кем", а не "где" и "как".
М-да, двусмысленно получилось.
К вопросу "луж". Последний раз купался на Министерке лет 20 назад. Чистый песок, прозрачная вода. Лет 10 назад приехал, увидел грязное ...нет, не болото, мусорный отстойник. Что в воде, что на берегу. Развернулся и уехал. Но есть люди, которым норм. И на Министерке и на Синем озере и в Днепре.
Мангал на СВОЁМ участке не сравниться с тем
, это примерно как затиснуться в маршрутку на сидение огороженное фанерой от соседнего сидения
или ехать в своём личном авто.
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 1518
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 276 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 лют, 2019 20:57
У меня в 3-х минутах ходьбы парк, в котором стоит десятка полтора мангалов. Зимой они почти всегда свободны. Летом, если все мангалы заняты, вполне можно пристроиться к компании и жарить по очереди. Пользование мангалами бесплатно. И есть зона, где разрешено ставить свои мангалы (контролируется муниципальной вартой и камерами, так что на запрещенной зоне не поставишь). Скажу честно, мегаудобная опция, когда хочется природу и шашлык.
-
Natt
-
-
- Повідомлень: 1169
- З нами з: 09.08.15
- Подякував: 283 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лют, 2019 11:48
уже и забыл когда шашлыки жарил)
мангалы, дрочево с мариновкой и нанизыванием - это все от бедности, совковый анахронизм, рудимент времени, когда на огне можно было пожарить любой неликвид, предварительно его замариновав
барбекюшница с крышкой и стейки - вот наш выбор)
зы: то же кстати можно сказать и о копании в земле на дачном участке - говорю как человек, с 6ти лет впахивавший на даче с ранней весны до поздней осени
нет, спасибо, сейчас я лучше на рынке выберу шо мне надо, чем буду ковыряться в земле шоп потом давиться "своим", а на даче буду отдыхать и наслаждаться жизнью, а не стоять раком, пропалывая клубнику, или набивать мозоли, вскапывая грядки
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 6117
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 352 раз.
- Подякували: 866 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лют, 2019 13:16
День добрый! Можете сориентировать по возможной цене сдачи однушки (43м2) с хорошим новым ремонтом в новострое на Татарке (ул. Багговутовская).
Хотя бы порядок возможной суммы.
Спасибо!
Отправлено с моего INE-LX1 через Tapatalk
-
5396669
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 17.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лют, 2019 15:51
Vadim V написав: rjkz написав:
Может быть.
Времена меняются, меняются интересы и приоритеты. Я могу нечто похожее на шашлык и на сковороде гриль забацать
.
Мне больше принципиально "с кем", а не "где" и "как".
М-да, двусмысленно получилось.
К вопросу "луж". Последний раз купался на Министерке лет 20 назад. Чистый песок, прозрачная вода. Лет 10 назад приехал, увидел грязное ...нет, не болото, мусорный отстойник. Что в воде, что на берегу. Развернулся и уехал. Но есть люди, которым норм. И на Министерке и на Синем озере и в Днепре.
Мангал на СВОЁМ участке не сравниться с тем
, это примерно как затиснуться в маршрутку на сидение огороженное фанерой от соседнего сидения
или ехать в своём личном авто.
Да, я тоже так думал лет 5-6 назад, спасибо форумчанам - образумили.
Это-ж сколько бабла и труда надо вложить чтобы шашлык пожрать на "своем участке".
Вариант номер раз -снять дом/дачу.
Вариант номер два, давно там не был, но раньше были неплохие места - "Край-рай" и "Три мушкетера" по Обуховской трассе. Пока Край-рай не отжали у бывших хозяев - была офигенная кухня (даже шашлык из страуса) и очень дешевая. Я туда ездил с начала 00-х, в 2001-м ужин на двоих, шашлык, хачапури, зелень, грузинское вино - гривен 80. Начинался с вагончика при дороге, где два брата-азербайджанца готовили шашлыки. Потом чуваки из обуховской налоговой отжали и те открыли Тонжар. Три мушкетера поначалу были с классной кухней и обслуживанием, но после того как нам дали разогретый (надеюсь не после кого-то) шашлык на семейном торжестве в 2009-м - там ни разу не были, хотя до этого были завсегдатаями.
Вариант номер три - найти свое место, где мало людей и относительно чисто. Такие места есть в Пуще, в лесу на Венике. Там сейчас это платно, зато чисто. Относительно.
Вариант четыре - у всех есть друзья или родственники-любители "своего участка" - почему время от времени не купить мяса, каких-то вкусностей и не навестить друзей-родственников?
Не все любители ресторанов покупают себе рестораны.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 8564
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3513 раз.
- Подякували: 1800 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:00
5396669 написав:
День добрый! Можете сориентировать по возможной цене сдачи однушки (43м2) с хорошим новым ремонтом в новострое на Татарке (ул. Багговутовская).
Хотя бы порядок возможной суммы.
Спасибо!
12 000
А может и 13-14, а может 10
Понятие хороший ремонт у каждого свое + тема видов не раскрыта.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 3670
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 337 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|