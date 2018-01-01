Додано: Нед 17 лют, 2019 15:51

Vadim V написав: rjkz написав:

Может быть.

Времена меняются, меняются интересы и приоритеты.

Я могу нечто похожее на шашлык и на сковороде гриль забацать .

Мне больше принципиально "с кем", а не "где" и "как". М-да, двусмысленно получилось.

К вопросу "луж". Последний раз купался на Министерке лет 20 назад. Чистый песок, прозрачная вода. Лет 10 назад приехал, увидел грязное ...нет, не болото, мусорный отстойник. Что в воде, что на берегу. Развернулся и уехал. Но есть люди, которым норм. И на Министерке и на Синем озере и в Днепре. Может быть.Времена меняются, меняются интересы и приоритеты.Мне больше принципиально "с кем", а не "где" и "как".М-да, двусмысленно получилось.К вопросу "луж". Последний раз купался на Министерке лет 20 назад. Чистый песок, прозрачная вода. Лет 10 назад приехал, увидел грязное ...нет, не болото, мусорный отстойник. Что в воде, что на берегу. Развернулся и уехал. Но есть люди, которым норм. И на Министерке и на Синем озере и в Днепре.

Мангал на СВОЁМ участке не сравниться с тем , это примерно как затиснуться в маршрутку на сидение огороженное фанерой от соседнего сидения

или ехать в своём личном авто. Мангал на СВОЁМ участке не сравниться, это примерно как затиснуться в маршрутку на сидение огороженное фанерой от соседнего сиденияили ехать в своём личном авто.

Да, я тоже так думал лет 5-6 назад, спасибо форумчанам - образумили.Это-ж сколько бабла и труда надо вложить чтобы шашлык пожрать на "своем участке".Вариант номер раз -снять дом/дачу.Вариант номер два, давно там не был, но раньше были неплохие места - "Край-рай" и "Три мушкетера" по Обуховской трассе. Пока Край-рай не отжали у бывших хозяев - была офигенная кухня (даже шашлык из страуса) и очень дешевая. Я туда ездил с начала 00-х, в 2001-м ужин на двоих, шашлык, хачапури, зелень, грузинское вино - гривен 80. Начинался с вагончика при дороге, где два брата-азербайджанца готовили шашлыки. Потом чуваки из обуховской налоговой отжали и те открыли Тонжар. Три мушкетера поначалу были с классной кухней и обслуживанием, но после того как нам дали разогретый (надеюсь не после кого-то) шашлык на семейном торжестве в 2009-м - там ни разу не были, хотя до этого были завсегдатаями.Вариант номер три - найти свое место, где мало людей и относительно чисто. Такие места есть в Пуще, в лесу на Венике. Там сейчас это платно, зато чисто. Относительно.Вариант четыре - у всех есть друзья или родственники-любители "своего участка" - почему время от времени не купить мяса, каких-то вкусностей и не навестить друзей-родственников?Не все любители ресторанов покупают себе рестораны.