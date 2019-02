Додано: Нед 17 лют, 2019 11:48

уже и забыл когда шашлыки жарил)

мангалы, дрочево с мариновкой и нанизыванием - это все от бедности, совковый анахронизм, рудимент времени, когда на огне можно было пожарить любой неликвид, предварительно его замариновав

барбекюшница с крышкой и стейки - вот наш выбор)



зы: то же кстати можно сказать и о копании в земле на дачном участке - говорю как человек, с 6ти лет впахивавший на даче с ранней весны до поздней осени

нет, спасибо, сейчас я лучше на рынке выберу шо мне надо, чем буду ковыряться в земле шоп потом давиться "своим", а на даче буду отдыхать и наслаждаться жизнью, а не стоять раком, пропалывая клубнику, или набивать мозоли, вскапывая грядки

