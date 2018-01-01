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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1313131413151316

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 226
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
45
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
29
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
39
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
42
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
8
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:09

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

UA написав:
  5396669 написав:День добрый! Можете сориентировать по возможной цене сдачи однушки (43м2) с хорошим новым ремонтом в новострое на Татарке (ул. Багговутовская).
Хотя бы порядок возможной суммы.
Спасибо!

12 000
А может и 13-14, а может 10
Понятие хороший ремонт у каждого свое + тема видов не раскрыта.
Рассматриваю к покупке видовую (17 этаж) с прекрасным окнами в сторону центра

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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:19

  5396669 написав:
UA написав:
  5396669 написав:День добрый! Можете сориентировать по возможной цене сдачи однушки (43м2) с хорошим новым ремонтом в новострое на Татарке (ул. Багговутовская).
Хотя бы порядок возможной суммы.
Спасибо!

12 000
А может и 13-14, а может 10
Понятие хороший ремонт у каждого свое + тема видов не раскрыта.
Рассматриваю к покупке видовую (17 этаж) с прекрасным окнами в сторону центра

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Пока достроят и сделаете ремонт -это будут совсем иные цены. :D
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:23

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

5396669 написав:
UA написав:
  5396669 написав:День добрый! Можете сориентировать по возможной цене сдачи однушки (43м2) с хорошим новым ремонтом в новострое на Татарке (ул. Багговутовская).
Хотя бы порядок возможной суммы.
Спасибо!

12 000
А может и 13-14, а может 10
Понятие хороший ремонт у каждого свое + тема видов не раскрыта.
Рассматриваю к покупке видовую (17 этаж) с прекрасным окнами в сторону центра

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Имелось ввиду панорамные окна :)

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5396669
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