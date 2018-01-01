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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:09
UA написав: 5396669 написав:
День добрый! Можете сориентировать по возможной цене сдачи однушки (43м2) с хорошим новым ремонтом в новострое на Татарке (ул. Багговутовская).
Хотя бы порядок возможной суммы.
Спасибо!
12 000
А может и 13-14, а может 10
Понятие хороший ремонт у каждого свое + тема видов не раскрыта.
Рассматриваю к покупке видовую (17 этаж) с прекрасным окнами в сторону центра
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5396669
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Додано: Нед 17 лют, 2019 16:19
5396669 написав:
Рассматриваю к покупке
UA написав: 5396669 написав:
День добрый! Можете сориентировать по возможной цене сдачи однушки (43м2) с хорошим новым ремонтом в новострое на Татарке (ул. Багговутовская).
Хотя бы порядок возможной суммы.
Спасибо!
12 000
А может и 13-14, а может 10
Понятие хороший ремонт у каждого свое + тема видов не раскрыта.
видовую (17 этаж) с прекрасным окнами в сторону центра
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Пока достроят и сделаете ремонт -это будут совсем иные цены.
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UA
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Додано: Нед 17 лют, 2019 16:23
5396669 написав: UA написав: 5396669 написав:
День добрый! Можете сориентировать по возможной цене сдачи однушки (43м2) с хорошим новым ремонтом в новострое на Татарке (ул. Багговутовская).
Хотя бы порядок возможной суммы.
Спасибо!
12 000
А может и 13-14, а может 10
Понятие хороший ремонт у каждого свое + тема видов не раскрыта.
Рассматриваю к покупке видовую (17 этаж) с прекрасным окнами в сторону центра
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Имелось ввиду панорамные окна
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5396669
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