|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:09
UA написав: 5396669 написав:
День добрый! Можете сориентировать по возможной цене сдачи однушки (43м2) с хорошим новым ремонтом в новострое на Татарке (ул. Багговутовская).
Хотя бы порядок возможной суммы.
Спасибо!
12 000
А может и 13-14, а может 10
Понятие хороший ремонт у каждого свое + тема видов не раскрыта.
Рассматриваю к покупке видовую (17 этаж) с прекрасным окнами в сторону центра
Отправлено с моего INE-LX1 через Tapatalk
-
5396669
-
-
- Повідомлень: 28
- З нами з: 17.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:19
5396669 написав:
Рассматриваю к покупке
UA написав: 5396669 написав:
День добрый! Можете сориентировать по возможной цене сдачи однушки (43м2) с хорошим новым ремонтом в новострое на Татарке (ул. Багговутовская).
Хотя бы порядок возможной суммы.
Спасибо!
12 000
А может и 13-14, а может 10
Понятие хороший ремонт у каждого свое + тема видов не раскрыта.
видовую (17 этаж) с прекрасным окнами в сторону центра
Отправлено с моего INE-LX1 через Tapatalk
Пока достроят и сделаете ремонт -это будут совсем иные цены.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 3670
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 337 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:23
5396669 написав: UA написав: 5396669 написав:
День добрый! Можете сориентировать по возможной цене сдачи однушки (43м2) с хорошим новым ремонтом в новострое на Татарке (ул. Багговутовская).
Хотя бы порядок возможной суммы.
Спасибо!
12 000
А может и 13-14, а может 10
Понятие хороший ремонт у каждого свое + тема видов не раскрыта.
Рассматриваю к покупке видовую (17 этаж) с прекрасным окнами в сторону центра
Отправлено с моего INE-LX1 через Tapatalk
Имелось ввиду панорамные окна
Отправлено с моего INE-LX1 через Tapatalk
-
5396669
-
-
- Повідомлень: 28
- З нами з: 17.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лют, 2019 20:59
5396669 написав:
День добрый! Можете сориентировать по возможной цене сдачи однушки (43м2) с хорошим новым ремонтом в новострое на Татарке (ул. Багговутовская).
Хотя бы порядок возможной суммы.
Спасибо!
Отправлено с моего INE-LX1 через Tapatalk
Именно на Багговутовской? Где-ж там новострой, что-то не помню?
Я-бы сказал, не меньше 12 ти, но не больше 14.
Там место такое, своеобразное.
Если не трудно, отпишитесь, плз, о результате.
У меня есть потенциальный интерес в этой локации.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 8566
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3515 раз.
- Подякували: 1800 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 17 лют, 2019 21:01
5396669 написав: UA написав: 5396669 написав:
День добрый! Можете сориентировать по возможной цене сдачи однушки (43м2) с хорошим новым ремонтом в новострое на Татарке (ул. Багговутовская).
Хотя бы порядок возможной суммы.
Спасибо!
12 000
А может и 13-14, а может 10
Понятие хороший ремонт у каждого свое + тема видов не раскрыта.
Рассматриваю к покупке видовую (17 этаж) с прекрасным окнами в сторону центра
Отправлено с моего INE-LX1 через Tapatalk
А, это еще не сейчас?
Когда достроят - тогда и начнете думать"За сколько?".
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 8566
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3515 раз.
- Подякували: 1800 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 17 лют, 2019 21:21
rjkz написав: 5396669 написав:
Рассматриваю к покупке видовую (17 этаж) с прекрасным окнами в сторону центра
Отправлено с моего INE-LX1 через Tapatalk
А, это еще не сейчас?
Когда достроят - тогда и начнете думать"За сколько?".
Вот это у человека горизонт планирования...
Завидую...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 10277
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 454 раз.
- Подякували: 956 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 17 лют, 2019 21:38
Прохожий написав: rjkz написав: 5396669 написав:
Рассматриваю к покупке видовую (17 этаж) с прекрасным окнами в сторону центра
Отправлено с моего INE-LX1 через Tapatalk
А, это еще не сейчас?
Когда достроят - тогда и начнете думать"За сколько?".
Вот это у человека горизонт планирования...
Завидую...
Ну это не горизонт планирования, а больше для оценки привлекательности инвестирования.
Всем спасибо!
Отправлено с моего INE-LX1 через Tapatalk
-
5396669
-
-
- Повідомлень: 28
- З нами з: 17.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|