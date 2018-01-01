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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:06
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:35
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:42
Вы так распугаете половину инвесторов в новострои )))
Я кстати заметил что многие не любят в цену заеладывать стоимость денег.
На сегодня стоимость долларов это примерно 5-6% годовых.
За 3 года ожидания сдачи+время ремонта , это 15-18%
Плюс стоимость ремонта , минимум 10 куе.
Живите своим умом!
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:52
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вы так распугаете половину инвесторов в новострои )))
Я кстати заметил что многие не любят в цену заеладывать стоимость денег.
На сегодня стоимость долларов это примерно 5-6% годовых.
За 3 года ожидания сдачи+время ремонта , это 15-18%
Плюс стоимость ремонта , минимум 10 куе.[/quote]Оно то правильно, но куда вы 70 уе вложите под 5-7% с мин риском? ОВГЗ? Уже похоже на пирамиду.
Плюс вы также не учитываете рост стоимости м2 после сдачи дома.
Я не доказываю свою правоту, т.к. сам сомневаюсь, вот и считаю.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 17:55
Если будет дефолт овгз , недвига сложится в два раза, а стройки вообще встанут. Вот и думайте.
Живите своим умом!
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