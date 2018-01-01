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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1314131513161317

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 227
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
45
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
29
6. 2 000 долл. екв./міс
18%
40
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
42
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
8
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Квесторе_поверніться написав:
  5396669 написав:
Квесторе_поверніться написав:5396669, за скільки там м2...в однокімнатній?
46m2

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Яка ціна за м2...якщо не секрет?
25-27

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5396669
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:35

  5396669 написав:
Квесторе_поверніться написав:Яка ціна за м2...якщо не секрет?

25-27


Вгатить под 70 000 куе, чтобы через Х ??? лет начать получать 400-450? у.е дохода
минус неизбежные простои
минус затраты на амортизацию ремонта
Пан знает толк в извращениях :D
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:42

  UA написав:
  5396669 написав:
Квесторе_поверніться написав:Яка ціна за м2...якщо не секрет?

25-27


Вгатить под 70 000 куе, чтобы через Х ??? лет начать получать 400-450? у.е дохода
минус неизбежные простои
минус затраты на амортизацию ремонта
Пан знает толк в извращениях :D


Вы так распугаете половину инвесторов в новострои )))

Я кстати заметил что многие не любят в цену заеладывать стоимость денег.
На сегодня стоимость долларов это примерно 5-6% годовых.
За 3 года ожидания сдачи+время ремонта , это 15-18%
Плюс стоимость ремонта , минимум 10 куе.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:52

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

zzzzzz написав:
  UA написав:
  5396669 написав:[quote="Квесторе_поверніться"]
Яка ціна за м2...якщо не секрет?

25-27


Вгатить под 70 000 куе, чтобы через Х ??? лет начать получать 400-450? у.е дохода
минус неизбежные простои
минус затраты на амортизацию ремонта
Пан знает толк в извращениях :D


Вы так распугаете половину инвесторов в новострои )))

Я кстати заметил что многие не любят в цену заеладывать стоимость денег.
На сегодня стоимость долларов это примерно 5-6% годовых.
За 3 года ожидания сдачи+время ремонта , это 15-18%
Плюс стоимость ремонта , минимум 10 куе.[/quote]Оно то правильно, но куда вы 70 уе вложите под 5-7% с мин риском? ОВГЗ? Уже похоже на пирамиду.
Плюс вы также не учитываете рост стоимости м2 после сдачи дома.

Я не доказываю свою правоту, т.к. сам сомневаюсь, вот и считаю.

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5396669
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:55

Если будет дефолт овгз , недвига сложится в два раза, а стройки вообще встанут. Вот и думайте.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 1314131513161317
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