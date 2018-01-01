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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:06
Квесторе_поверніться написав: 5396669 написав:
Квесторе_поверніться написав:5396669, за скільки там м2...в однокімнатній?
46m2
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Яка ціна за м2...якщо не секрет?
25-27
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5396669
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Додано: Пон 18 лют, 2019 17:35
5396669 написав:
Квесторе_поверніться написав:Яка ціна за м2...якщо не секрет?
25-27
Вгатить под 70 000 куе, чтобы через Х ??? лет начать получать 400-450? у.е дохода
минус неизбежные простои
минус затраты на амортизацию ремонта
Пан знает толк в извращениях
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UA
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Додано: Пон 18 лют, 2019 17:42
UA написав: 5396669 написав:
Квесторе_поверніться написав:Яка ціна за м2...якщо не секрет?
25-27
Вгатить под 70 000 куе, чтобы через Х ??? лет начать получать 400-450? у.е дохода
минус неизбежные простои
минус затраты на амортизацию ремонта
Пан знает толк в извращениях
Вы так распугаете половину инвесторов в новострои )))
Я кстати заметил что многие не любят в цену заеладывать стоимость денег.
На сегодня стоимость долларов это примерно 5-6% годовых.
За 3 года ожидания сдачи+время ремонта , это 15-18%
Плюс стоимость ремонта , минимум 10 куе.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 18 лют, 2019 17:52
zzzzzz написав: UA написав: 5396669 написав:
[quote="Квесторе_поверніться"]
Яка ціна за м2...якщо не секрет?
25-27
Вгатить под 70 000 куе, чтобы через Х ??? лет начать получать 400-450? у.е дохода
минус неизбежные простои
минус затраты на амортизацию ремонта
Пан знает толк в извращениях
Вы так распугаете половину инвесторов в новострои )))
Я кстати заметил что многие не любят в цену заеладывать стоимость денег.
На сегодня стоимость долларов это примерно 5-6% годовых.
За 3 года ожидания сдачи+время ремонта , это 15-18%
Плюс стоимость ремонта , минимум 10 куе.[/quote]Оно то правильно, но куда вы 70 уе вложите под 5-7% с мин риском? ОВГЗ? Уже похоже на пирамиду.
Плюс вы также не учитываете рост стоимости м2 после сдачи дома.
Я не доказываю свою правоту, т.к. сам сомневаюсь, вот и считаю.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 17:55
Если будет дефолт овгз , недвига сложится в два раза, а стройки вообще встанут. Вот и думайте.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 18 лют, 2019 18:03
zzzzzz написав:
Плюс стоимость ремонта , минимум 10 куе.
Ремонт за 10 куе. под ключ?
20 куе это минимум.
10-12 куе это стоимость очень бюджетных материалов мебели и техники.
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UA
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Додано: Пон 18 лют, 2019 18:13
UA написав: zzzzzz написав:
Плюс стоимость ремонта , минимум 10 куе.
Ремонт за 10 куе. под ключ?
20 куе это минимум.
10-12 куе это стоимость очень бюджетных материалов мебели и техники.
Если не "под ключ(мин+30%)" и есть опыт то можно за 15куе сделать очень достойный ремонт.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 18 лют, 2019 18:21
5396669 написав:
Оно то правильно, но куда вы 70 уе вложите под 5-7% с мин риском?
В Украине, способность просто сохранить деньги говорит о высокой финансовой грамотности человека.
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UA
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Додано: Пон 18 лют, 2019 18:24
Прохожий написав: UA написав: zzzzzz написав:
Плюс стоимость ремонта , минимум 10 куе.
Ремонт за 10 куе. под ключ?
20 куе это минимум.
10-12 куе это стоимость очень бюджетных материалов мебели и техники.
Если не "под ключ(мин+30%)" и есть опыт то можно за 15куе сделать очень достойный
ремонт.
В 2016 - начале 2017 можно было.
Сегодняшние цены на отделочные работы просто удивительны
Да и материалы подорожали с чего то
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UA
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Додано: Пон 18 лют, 2019 18:56
zzzzzz написав:
Если будет дефолт овгз , недвига сложится в два раза, а стройки вообще встанут. Вот и думайте.
Недвига отрастёт.
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hume
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