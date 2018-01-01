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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 лют, 2019 18:59
5396669 написав:
25-27
Смотря когда сдача объекта...
По чём соседние новострои? Герцен парк какой нибудь?
Пользуетесь ли рассрочкой (есть ли она)?
Есть ли эксклюзивность объекта?
Востребованое ли место?
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hume
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:07
hume написав: zzzzzz написав:
Если будет дефолт овгз , недвига сложится в два раза, а стройки вообще встанут. Вот и думайте.
Недвига отрастёт.
Если считать в местных тугриках, то да, Вы правы.
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BIGor
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:12
BIGor написав: hume написав: zzzzzz написав:
Если будет дефолт овгз , недвига сложится в два раза, а стройки вообще встанут. Вот и думайте.
Недвига отрастёт.
Если считать в местных тугриках, то да, Вы правы.
сказал как отрезал, "аудиторы из БИГ4" не зря свой хлеб едят
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:22
hume написав: 5396669 написав:
25-27
Смотря когда сдача объекта...
По чём соседние новострои? Герцен парк какой нибудь?
Пользуетесь ли рассрочкой (есть ли она)?
Есть ли эксклюзивность объекта?
Востребованое ли место?
Есть вариант лето этого года, второй - 1кв 19.
Рядом стройки будут только начинаться (КГС).
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5396669
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:23
5396669 написав: hume написав: 5396669 написав:
25-27
Смотря когда сдача объекта...
По чём соседние новострои? Герцен парк какой нибудь?
Пользуетесь ли рассрочкой (есть ли она)?
Есть ли эксклюзивность объекта?
Востребованое ли место?
Есть вариант лето этого года, второй - 1кв 19.
Рядом стройки будут только начинаться (КГС).
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Второй - 1-2кв 2020. (обещают конец этого года, но "не верю")
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5396669
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