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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1316131713181319>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 227
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
45
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
29
6. 2 000 долл. екв./міс
18%
40
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
42
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
8
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:59

  5396669 написав:25-27

Смотря когда сдача объекта...
По чём соседние новострои? Герцен парк какой нибудь?
Пользуетесь ли рассрочкой (есть ли она)?
Есть ли эксклюзивность объекта?
Востребованое ли место?
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:07

  hume написав:
  zzzzzz написав:Если будет дефолт овгз , недвига сложится в два раза, а стройки вообще встанут. Вот и думайте.

Недвига отрастёт.

Если считать в местных тугриках, то да, Вы правы.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:12

  BIGor написав:
  hume написав:
  zzzzzz написав:Если будет дефолт овгз , недвига сложится в два раза, а стройки вообще встанут. Вот и думайте.

Недвига отрастёт.

Если считать в местных тугриках, то да, Вы правы.

сказал как отрезал, "аудиторы из БИГ4" не зря свой хлеб едят :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:22

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

hume написав:
  5396669 написав:25-27

Смотря когда сдача объекта...
По чём соседние новострои? Герцен парк какой нибудь?
Пользуетесь ли рассрочкой (есть ли она)?
Есть ли эксклюзивность объекта?
Востребованое ли место?
Есть вариант лето этого года, второй - 1кв 19.
Рядом стройки будут только начинаться (КГС).

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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:23

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

5396669 написав:
hume написав:
  5396669 написав:25-27

Смотря когда сдача объекта...
По чём соседние новострои? Герцен парк какой нибудь?
Пользуетесь ли рассрочкой (есть ли она)?
Есть ли эксклюзивность объекта?
Востребованое ли место?
Есть вариант лето этого года, второй - 1кв 19.
Рядом стройки будут только начинаться (КГС).

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Второй - 1-2кв 2020. (обещают конец этого года, но "не верю")

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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:52

  5396669 написав:Второй - 1-2кв 2020. (обещают конец этого года, но "не верю")

Как оцениваете востребованость аренды на багговутовской.

Смотрели жк старт? Локация в разы лучше.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:54

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

hume написав:
  5396669 написав:Второй - 1-2кв 2020. (обещают конец этого года, но "не верю")

Как оцениваете востребованость аренды на багговутовской.

Смотрели жк старт? Локация в разы лучше.
Никак не оцениваю. Просто ЖК понравился и цена для этого района.

ЖК Старт - это лонг стоит. ЖК Поэтика больше нравится, но это долго. Минимум 2-3 года стройки, а цены уже 1куе.

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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:08

[quote="4586286:5396669"]росто ЖК понравился и цена для этого района.

ЖК Старт - это лонг стоит. ЖК Поэтика больше нравится, но это долго. Минимум 2-3 года стройки, а цены уже 1куе.
[quote]
Смотрел поэтику, ходил ножками, место не понравилось. Сама Лукьяновка на перспективу нравится, прицентралье, сделают развязку, достроят трц, построят юнит сити.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:52

  hume написав:
  5396669 написав:Второй - 1-2кв 2020. (обещают конец этого года, но "не верю")

Как оцениваете востребованность аренды на багговутовской.

Смотрели жк старт? Локация в разы лучше.

Когда построится Миракс то баггоутовская сойдет со сцены.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:58

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

UA написав:
  hume написав:
  5396669 написав:Второй - 1-2кв 2020. (обещают конец этого года, но "не верю")

Как оцениваете востребованность аренды на багговутовской.

Смотрели жк старт? Локация в разы лучше.

Когда построится Миракс то баггоутовская сойдет со сцены.
Там я уже есть)))

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