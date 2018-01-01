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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:03
hume написав: 5396669 написав:
росто ЖК понравился и цена для этого района.
ЖК Старт - это лонг стоит. ЖК Поэтика больше нравится, но это долго. Минимум 2-3 года стройки, а цены уже 1куе.
Смотрел поэтику, ходил ножками, место не понравилось. Сама Лукьяновка на перспективу нравится, прицентралье, сделают развязку, достроят трц, построят юнит сити.
А что там за развязка в планах?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:30
Прохожий написав:
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А что там за развязка в планах?
Лет пять назад была в планах вместе с трц, который строится вместо трамвайного депо. Трц был заморожен года 3-4, но недавно видел движение. Будет ли развязка согласно новым планам хз, сейчас там полный трэш
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