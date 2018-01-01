Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Прохожий написав:[ А что там за развязка в планах?
Лет пять назад была в планах вместе с трц, который строится вместо трамвайного депо. Трц был заморожен года 3-4, но недавно видел движение. Будет ли развязка согласно новым планам хз, сейчас там полный трэш