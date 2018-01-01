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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1316131713181319

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 227
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
45
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
29
6. 2 000 долл. екв./міс
18%
40
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
42
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
8
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:03

  hume написав:
  5396669 написав:росто ЖК понравился и цена для этого района.

ЖК Старт - это лонг стоит. ЖК Поэтика больше нравится, но это долго. Минимум 2-3 года стройки, а цены уже 1куе.
Смотрел поэтику, ходил ножками, место не понравилось. Сама Лукьяновка на перспективу нравится, прицентралье, сделают развязку, достроят трц, построят юнит сити.

А что там за развязка в планах?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:30

  Прохожий написав:[
А что там за развязка в планах?

Лет пять назад была в планах вместе с трц, который строится вместо трамвайного депо. Трц был заморожен года 3-4, но недавно видел движение. Будет ли развязка согласно новым планам хз, сейчас там полный трэш
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 00:04

Вон кто там хочет под аренду квартиру
30 кв - 32,5 куе . дом сдан, после строителей
11/16
https://ua.m2bomber.com/obj/399652305/v ... -sdan-bez-

Кстати, вопрос экспертам, сколько такие чудо-халупы стоят по аренде ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 00:41

  zzzzzz написав:Вон кто там хочет под аренду квартиру
30 кв - 32,5 куе . дом сдан, после строителей
11/16
https://ua.m2bomber.com/obj/399652305/v ... -sdan-bez-

Кстати, вопрос экспертам, сколько такие чудо-халупы стоят по аренде ?


Сколько там - не скажу, а в достроенном долгострое на венике есть и пожестче варианты - смарты по 20-22 м2 с одним окном и по 7,5 в аренде. Студии в 30м2, с двумя окнами - 8-8,5, правда в примерно эти-же деньги и 40м2 однушки.
Кстати, в предложенной Вами ссылке, как на мой, скромный разум, не самая оптимальная планировка. Тоже имеет право на жизнь, но, возможно это предрассудки, не воспринимаю я кухню сразу у входа и без окна. При этом, площади квартиры вроде как хватает для более рационального размещения, но так, как-будто она сразу заявляет "я-студия, во мне мало метров, поэтому я тесная". Я-бы, если размеры помещения позволяют, кровать на место рабочего стола поставил, кухню на место кровати, при этом диван и телевизор оставил на месте, а стол-стойка-рабочая поверхность сразу за диваном - таким образом телевизор можно смотреть и во время приема пищи и во время приготовления. А вот рабочий стол - на место кухни. Там, правда сразу слишком много места невостребованного - хоть конем гуляй.
rjkz
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