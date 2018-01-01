Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Прохожий написав:[ А что там за развязка в планах?
Лет пять назад была в планах вместе с трц, который строится вместо трамвайного депо. Трц был заморожен года 3-4, но недавно видел движение. Будет ли развязка согласно новым планам хз, сейчас там полный трэш
Кстати, вопрос экспертам, сколько такие чудо-халупы стоят по аренде ?
Сколько там - не скажу, а в достроенном долгострое на венике есть и пожестче варианты - смарты по 20-22 м2 с одним окном и по 7,5 в аренде. Студии в 30м2, с двумя окнами - 8-8,5, правда в примерно эти-же деньги и 40м2 однушки. Кстати, в предложенной Вами ссылке, как на мой, скромный разум, не самая оптимальная планировка. Тоже имеет право на жизнь, но, возможно это предрассудки, не воспринимаю я кухню сразу у входа и без окна. При этом, площади квартиры вроде как хватает для более рационального размещения, но так, как-будто она сразу заявляет "я-студия, во мне мало метров, поэтому я тесная". Я-бы, если размеры помещения позволяют, кровать на место рабочего стола поставил, кухню на место кровати, при этом диван и телевизор оставил на месте, а стол-стойка-рабочая поверхность сразу за диваном - таким образом телевизор можно смотреть и во время приема пищи и во время приготовления. А вот рабочий стол - на место кухни. Там, правда сразу слишком много места невостребованного - хоть конем гуляй.