Додано: Вів 19 лют, 2019 00:41

zzzzzz написав: Вон кто там хочет под аренду квартиру

30 кв - 32,5 куе . дом сдан, после строителей

11/16

https://ua.m2bomber.com/obj/399652305/v ... -sdan-bez-



Кстати, вопрос экспертам, сколько такие чудо-халупы стоят по аренде ? Вон кто там хочет под аренду квартиру30 кв - 32,5 куе . дом сдан, после строителей11/16Кстати, вопрос экспертам, сколько такие чудо-халупы стоят по аренде ?

Сколько там - не скажу, а в достроенном долгострое на венике есть и пожестче варианты - смарты по 20-22 м2 с одним окном и по 7,5 в аренде. Студии в 30м2, с двумя окнами - 8-8,5, правда в примерно эти-же деньги и 40м2 однушки.Кстати, в предложенной Вами ссылке, как на мой, скромный разум, не самая оптимальная планировка. Тоже имеет право на жизнь, но, возможно это предрассудки, не воспринимаю я кухню сразу у входа и без окна. При этом, площади квартиры вроде как хватает для более рационального размещения, но так, как-будто она сразу заявляет "я-студия, во мне мало метров, поэтому я тесная". Я-бы, если размеры помещения позволяют, кровать на место рабочего стола поставил, кухню на место кровати, при этом диван и телевизор оставил на месте, а стол-стойка-рабочая поверхность сразу за диваном - таким образом телевизор можно смотреть и во время приема пищи и во время приготовления. А вот рабочий стол - на место кухни. Там, правда сразу слишком много места невостребованного - хоть конем гуляй.