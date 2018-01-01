Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:[ А что там за развязка в планах?
Лет пять назад была в планах вместе с трц, который строится вместо трамвайного депо. Трц был заморожен года 3-4, но недавно видел движение. Будет ли развязка согласно новым планам хз, сейчас там полный трэш
Кстати, вопрос экспертам, сколько такие чудо-халупы стоят по аренде ?
Сколько там - не скажу, а в достроенном долгострое на венике есть и пожестче варианты - смарты по 20-22 м2 с одним окном и по 7,5 в аренде. Студии в 30м2, с двумя окнами - 8-8,5, правда в примерно эти-же деньги и 40м2 однушки. Кстати, в предложенной Вами ссылке, как на мой, скромный разум, не самая оптимальная планировка. Тоже имеет право на жизнь, но, возможно это предрассудки, не воспринимаю я кухню сразу у входа и без окна. При этом, площади квартиры вроде как хватает для более рационального размещения, но так, как-будто она сразу заявляет "я-студия, во мне мало метров, поэтому я тесная". Я-бы, если размеры помещения позволяют, кровать на место рабочего стола поставил, кухню на место кровати, при этом диван и телевизор оставил на месте, а стол-стойка-рабочая поверхность сразу за диваном - таким образом телевизор можно смотреть и во время приема пищи и во время приготовления. А вот рабочий стол - на место кухни. Там, правда сразу слишком много места невостребованного - хоть конем гуляй.
rjkz написав:Сколько там - не скажу, а в достроенном долгострое на венике есть и пожестче варианты - смарты по 20-22 м2 с одним окном и по 7,5 в аренде. Студии в 30м2, с двумя окнами - 8-8,5, правда в примерно эти-же деньги и 40м2 однушки.
А что это за фрукт, если не секрет? Хоть не УКО на Светлицкого
Под арестом оказались десять киевских ЖК Печерский суд Киева по ходатайству следственного отдела Нацполиции арестовал 14 недвижимых объектов компании Укогрупп, которую связывают с киевским застройщиком Анатолием Войцеховским. Соответствующее решение опубликовано в едином судебном реестре.
Согласно расследованию полиции, фактический руководитель Укогрупп в период с 2011 по 2014 год организовал преступную группу, которая самовольно занимала земельные участки и начала их застройку жилыми домами и торгово-офисными центрами.
Также фигурантам дела вменяют уклонение от уплаты налогов, присвоение чужого имущества, выдачу поддельных документов и злоупотребление служебным положением.
Список незаконных строек разной степени готовности насчитывает 40 объектов. На 14 из них суд наложил арест и передал в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Под арестом оказались:
- ЖК Нова Хвиля, по ул. Харьковское шоссе, 15-А;
- ЖК Милославський, ул. Милославская, 31-В;
- ЖК Совські ставки, ул. Кировоградская, 70;
- Отдел продаж ЖК Совські ставки;
- ЖК Синьоозерний на пересечении проспектов Правды и Гонгадзе;
- Отдел продаж ЖК Синьоозерний;
- Офисный центр Домініон по ул. Ушинского, 40;
- ЖК Флагман по ул. Лобачевского, 7;
- ЖК Родинний затишок по бульвару Гашека, 20,22,24;
- ЖК Олімпійське містечко, ЖК Панорамне містечко, ЖК Панорамний (сейчас - Демеевский квартал) по ул. Ракетной, 24;
- ЖК Східна Брама по ул. Светлой, 3;
- Отдел продаж ЖК Східна Брама;
- ЖК Сосновий бір по ул. Олевской;
- ЖК Науковий по ул. Петропавловской, 40.
Бизнесмен Анатолий Войцеховский работал на киевском рынке недвижимости с 2004 года. Его проектами занималась неформальная группа Укогрупп, которая реализовала свыше 40 проектов в Киеве. Как правило, все дома строились без полного пакета разрешительных документов - прав на земельный участок, разрешения на строительство, а здания чаще всего вводились в экспуатацию по решению суда.
Минрегион разрабатывает документ, в котором указано, что предприниматели, арендующие жилье и предоставляющие его своим работникам, могут закладывать это в себестоимость производства. .... Цель документа в том, чтобы в бюджет закладывались средства на аренду жилья, “что урегулирует взаимоотношения и откроет рынок”, – утверждает Зубко.
На вопрос о размере налога, вице-премьер-министр ответил, что “18%, это выгодная ставка”.
Мне интересно, какой процент арендодателей купится на этот понт не завысив ценник? И понимает-ли предприниматель, что в условиях чистого теневого рынка, желание увеличить валовые, приведет к 20% увеличению затрат. Я недавно покупал кое что для ремонта, хотел заплатить по бн на плательщика НДС - "пожалуйста, + 14% к ценнику или +5% на ФОП". Арифметика проголосовала за нал. Тут случай похожий, только рынок в основном состоит из физлиц с обоих сторон - им эти схемы как китайский доярке с веслом. И забаганки предпринимателей оплатить аренду безналом, будут встречены пониманием разве что в премиум сегменте.