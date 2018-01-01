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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1316131713181319

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.1 5 227
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
45
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
29
6. 2 000 долл. екв./міс
18%
40
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
42
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
8
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:03

  hume написав:
  5396669 написав:росто ЖК понравился и цена для этого района.

ЖК Старт - это лонг стоит. ЖК Поэтика больше нравится, но это долго. Минимум 2-3 года стройки, а цены уже 1куе.
Смотрел поэтику, ходил ножками, место не понравилось. Сама Лукьяновка на перспективу нравится, прицентралье, сделают развязку, достроят трц, построят юнит сити.

А что там за развязка в планах?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:30

  Прохожий написав:[
А что там за развязка в планах?

Лет пять назад была в планах вместе с трц, который строится вместо трамвайного депо. Трц был заморожен года 3-4, но недавно видел движение. Будет ли развязка согласно новым планам хз, сейчас там полный трэш
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 00:04

Вон кто там хочет под аренду квартиру
30 кв - 32,5 куе . дом сдан, после строителей
11/16
https://ua.m2bomber.com/obj/399652305/v ... -sdan-bez-

Кстати, вопрос экспертам, сколько такие чудо-халупы стоят по аренде ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 00:41

  zzzzzz написав:Вон кто там хочет под аренду квартиру
30 кв - 32,5 куе . дом сдан, после строителей
11/16
https://ua.m2bomber.com/obj/399652305/v ... -sdan-bez-

Кстати, вопрос экспертам, сколько такие чудо-халупы стоят по аренде ?


Сколько там - не скажу, а в достроенном долгострое на венике есть и пожестче варианты - смарты по 20-22 м2 с одним окном и по 7,5 в аренде. Студии в 30м2, с двумя окнами - 8-8,5, правда в примерно эти-же деньги и 40м2 однушки.
Кстати, в предложенной Вами ссылке, как на мой, скромный разум, не самая оптимальная планировка. Тоже имеет право на жизнь, но, возможно это предрассудки, не воспринимаю я кухню сразу у входа и без окна. При этом, площади квартиры вроде как хватает для более рационального размещения, но так, как-будто она сразу заявляет "я-студия, во мне мало метров, поэтому я тесная". Я-бы, если размеры помещения позволяют, кровать на место рабочего стола поставил, кухню на место кровати, при этом диван и телевизор оставил на месте, а стол-стойка-рабочая поверхность сразу за диваном - таким образом телевизор можно смотреть и во время приема пищи и во время приготовления. А вот рабочий стол - на место кухни. Там, правда сразу слишком много места невостребованного - хоть конем гуляй.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 09:17

  zzzzzz написав:Вон кто там хочет под аренду квартиру
30 кв - 32,5 куе . дом сдан, после строителей
11/16
https://ua.m2bomber.com/obj/399652305/v ... -sdan-bez-

Кстати, вопрос экспертам, сколько такие чудо-халупы стоят по аренде ?

Около 11, но время экспозиции может быть длинным.
Я бы туда не лез даже в случаи продажи за 28 и аренды за 13.
В очень скорой перспективе, "невидимая рука рынка" наведет порядок в этих ипенях.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 11:27

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Сколько там - не скажу, а в достроенном долгострое на венике есть и пожестче варианты - смарты по 20-22 м2 с одним окном и по 7,5 в аренде. Студии в 30м2, с двумя окнами - 8-8,5, правда в примерно эти-же деньги и 40м2 однушки.

А что это за фрукт, если не секрет? Хоть не УКО на Светлицкого
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/n ... ogo-spisok

Под арестом оказались десять киевских ЖК
Печерский суд Киева по ходатайству следственного отдела Нацполиции арестовал 14 недвижимых объектов компании Укогрупп, которую связывают с киевским застройщиком Анатолием Войцеховским. Соответствующее решение опубликовано в едином судебном реестре.

Согласно расследованию полиции, фактический руководитель Укогрупп в период с 2011 по 2014 год организовал преступную группу, которая самовольно занимала земельные участки и начала их застройку жилыми домами и торгово-офисными центрами.

Также фигурантам дела вменяют уклонение от уплаты налогов, присвоение чужого имущества, выдачу поддельных документов и злоупотребление служебным положением.

Список незаконных строек разной степени готовности насчитывает 40 объектов. На 14 из них суд наложил арест и передал в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Под арестом оказались:

- ЖК Нова Хвиля, по ул. Харьковское шоссе, 15-А;

- ЖК Милославський, ул. Милославская, 31-В;

- ЖК Совські ставки, ул. Кировоградская, 70;

- Отдел продаж ЖК Совські ставки;

- ЖК Синьоозерний на пересечении проспектов Правды и Гонгадзе;

- Отдел продаж ЖК Синьоозерний;

- Офисный центр Домініон по ул. Ушинского, 40;

- ЖК Флагман по ул. Лобачевского, 7;

- ЖК Родинний затишок по бульвару Гашека, 20,22,24;

- ЖК Олімпійське містечко, ЖК Панорамне містечко, ЖК Панорамний (сейчас - Демеевский квартал) по ул. Ракетной, 24;

- ЖК Східна Брама по ул. Светлой, 3;

- Отдел продаж ЖК Східна Брама;

- ЖК Сосновий бір по ул. Олевской;

- ЖК Науковий по ул. Петропавловской, 40.

Бизнесмен Анатолий Войцеховский работал на киевском рынке недвижимости с 2004 года. Его проектами занималась неформальная группа Укогрупп, которая реализовала свыше 40 проектов в Киеве. Как правило, все дома строились без полного пакета разрешительных документов - прав на земельный участок, разрешения на строительство, а здания чаще всего вводились в экспуатацию по решению суда.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 20:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Я-бы, если размеры помещения позволяют, кровать на место рабочего стола поставил, к

Ну это разве что кровать по спецзаказу и карлик жить будет, и то дверь на лоджию может не открыться... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 00:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://news.finance.ua/ru/news/-/44422 ... ti-iz-teni

Минрегион разрабатывает документ, в котором указано, что предприниматели, арендующие жилье и предоставляющие его своим работникам, могут закладывать это в себестоимость производства.
....
Цель документа в том, чтобы в бюджет закладывались средства на аренду жилья, “что урегулирует взаимоотношения и откроет рынок”, – утверждает Зубко.

На вопрос о размере налога, вице-премьер-министр ответил, что “18%, это выгодная ставка”.


Мне интересно, какой процент арендодателей купится на этот понт не завысив ценник?
И понимает-ли предприниматель, что в условиях чистого теневого рынка, желание увеличить валовые, приведет к 20% увеличению затрат.
Я недавно покупал кое что для ремонта, хотел заплатить по бн на плательщика НДС - "пожалуйста, + 14% к ценнику или +5% на ФОП". Арифметика проголосовала за нал.
Тут случай похожий, только рынок в основном состоит из физлиц с обоих сторон - им эти схемы как китайский доярке с веслом. И забаганки предпринимателей оплатить аренду безналом, будут встречены пониманием разве что в премиум сегменте.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 00:16

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Я-бы, если размеры помещения позволяют, кровать на место рабочего стола поставил, к

Ну это разве что кровать по спецзаказу и карлик жить будет, и то дверь на лоджию может не открыться... :mrgreen:


Дверь, упсс, заметил после написания поста, лень было переписывать - ночь была. А кровать 160х200 там-бы стала. Кстати,
Наш поисковый механизм определил, что этот объект больше не актуален.
rjkz
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