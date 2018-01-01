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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 лют, 2019 09:22
rjkz написав: Прохожий написав: rjkz написав:
Я-бы, если размеры помещения позволяют, кровать на место рабочего стола поставил, к
Ну это разве что кровать по спецзаказу и карлик жить будет, и то дверь на лоджию может не открыться...
Дверь, упсс, заметил после написания поста, лень было переписывать - ночь была. А кровать 160х200 там-бы стала. Кстати,
Наш поисковый механизм определил, что этот объект больше не актуален.
Наверно кто-то с форума забрал
Живите своим умом!
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